El corte de carne que es ideal para el horno y se puede comprar a $10.000 el kilo

Si estás buscando una solución definitiva para esa cena familiar o el almuerzo del domingo sin que te duela el bolsillo, llegaste al lugar indicado. La marucha es ese corte de carne que muchas veces pasa desapercibido en el mostrador, pero que tiene una combinación de grasa y sabor que la hace imbatible si se cocina con paciencia. En esta oportunidad vamos a ver cómo transformarla en un plato de bodegón en pocos pasos.

Preparar esta receta no solo es un alivio para la billetera en tiempos de crisis, sino que también es una oportunidad para volver a los sabores de antes, esos que perfumaban la casa de la abuela.

No necesitás ser un experto en la cocina ni tener herramientas sofisticadas; con una placa de horno, un par de verduras y un buen condimento, vas a lograr un resultado profesional. Es el plato ideal para "salvar" cualquier comida cuando el presupuesto aprieta pero las ganas de comer algo rico sobran.

El truco de esta preparación reside en la cocción lenta y el medio líquido, lo que permite que las fibras de la carne se relajen y se impregnen de todo el sabor de los vegetales.

La marucha es un corte que se extrae de la zona de la paleta de la vaca. Históricamente, en la Argentina, fue considerada una "carne de segunda" debido a ese tejido conectivo que tiene en el medio. Sin embargo, empezó a ganar terreno en las mesas argentinas. Hoy se la reivindica como una delicia que rinde mucho más de lo que cuesta.

Ingredientes para cuatro personas

Una marucha entera (de 1,5 a 2 kilos aproximadamente).

Dos cebollas grandes y un morrón rojo.

Dos papas y dos zanahorias para la guarnición.

Tres dientes de ajo y una ramita de romero o tomillo.

Medio litro de caldo de carne o una latita de cerveza rubia.

Sal, pimienta, ají molido y un chorrito de aceite.

La receta de marucha al horno es ideal para preparar carne rica y sin gastar de más.

Preparación paso a paso para que la carne te salga perfecta

Lo primero que tenés que hacer es limpiar un poco el exceso de grasa exterior de la marucha, pero no le saques todo, porque eso es lo que le va a dar el gusto y va a evitar que se seque en el horno. Salpimentá bien de ambos lados y, si tenés un ratito, dejala descansar fuera de la heladera para que tome temperatura ambiente. Buscá una fuente de horno profunda. En la base, armá un "colchón" con las cebollas cortadas en aros, el morrón en tiras y las zanahorias en rodajas finas. Esto va a servir para que la carne no toque el fondo directamente y se cocine al vapor de los vegetales, además de armar una salsita espectacular. Apoyá la carne sobre las verduras y agregá los dientes de ajo aplastados y las hierbas. Volcá el caldo o la cerveza por un costado, sin bañar la carne por arriba para que no se le salga el condimento. Cubrí bien la fuente con papel aluminio, asegurándote de que no se escape el vapor, que es el verdadero encargado de tiernizar la fibra. Llevá a un horno medio (unos 180°C) y olvidate por lo menos por una hora y media. Si tenés tiempo y el horno está bajito, dos horas es el ideal. A mitad de cocción, podés agregar las papas cortadas en cubos medianos alrededor de la carne para que se cocinen en el mismo juguito. Faltando quince minutos para sacar todo, retirale el papel aluminio. Subí un poquito el fuego para que la parte de arriba de la carne se dore y las papas tomen ese colorcito tostado que tanto nos gusta. Una vez que pinchás y sentís que la carne se desarma sola, ya estás listo para llevar la fuente a la mesa.

Aunque no suele exhibirse en las góndolas, la marucha puede solicitarse al carnicero.

Tips y otras versiones para cocinar la marucha

A la portuguesa: Sumale una lata de tomates perita cubeteados y un poquito de vino blanco en lugar de caldo; queda increíble para mojar el pan.

Desmenuzada: Si te sobra (cosa difícil), podés desmenuzar la carne con dos tenedores y armar unos sándwiches con mayonesa de ajo o usarla como relleno para unas empanadas que van a ser la envidia del barrio.

Con mostaza: Untá la carne con una mezcla de mostaza y miel antes de meterla al horno para darle un toque agridulce que va muy bien con este corte.

Cómo conseguir el corte de marucha a menos de $10.000

Aunque no suele exhibirse en las góndolas, la marucha puede solicitarse al carnicero y el precio promedio del kilo ronda los $12.800 en las grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, existen formas de abaratar ese valor en carnicerías de barrio.

Mediante la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia se puede acceder a un descuento del 20% en comercios adheridos y como resultado, el costo final puede descender a $10.200 por kilo, lo que implica un ahorro cercano a los $2.600.

Con Cuenta DNI se puede conseguir la marucha a un precio más económico.

El beneficio forma parte de una promoción unificada para carnicerías, granjas y pescaderías dentro del programa de "Comercios de cercanía". El beneficio está vigente de lunes a viernes, con un tope de reintegro semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con consumos de hasta $25.000.







