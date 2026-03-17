El delicioso corte de carne que va muy bien a la parrilla y se consigue desde $10.000 el kilo

Los cortes de carne como el asado, el vacío o el matambre son los más elegidos a la hora de prender la parrilla, pero también existen opciones menos conocidas que permiten mantener la calidad sin gastar de más. Entre ellas, aparece una opción que, si bien no es habitual, ofrece características que la convierten en una alternativa más que interesante.

Con mucho sabor, una buena infiltración de grasa y una textura fibrosa, este corte resulta ideal para cocciones largas y lentas. Estas cualidades permiten obtener preparaciones tiernas y jugosas, siempre que se respeten los tiempos de cocción necesarios.

¿Cuál es el corte de carne barato e ideal para sumar a la parrilla?

La marucha es el corte de carne que conviene tener en cuenta para la parrilla no solo por su precio, sino también por su textura y sabor. Esta pieza proviene de la parte delantera del vacuno, específicamente del hombro, recubriendo la zona del bife ancho.

Se presenta con una forma plana y rectangular, con una proporción equilibrada de grasa natural y fibras blandas, lo que le permite ofrecer una textura tierna y un sabor intenso.

La marucha es un corte ideal para sumar a la parrilla sin gastar de más.

Aunque no suele exhibirse en las góndolas, puede solicitarse directamente al carnicero. Además, existe la posibilidad de cortarla de manera longitudinal para obtener dos bifes, lo que facilita su cocción y permite evitar el cartílago central.

Cómo cocinar la marucha para que quede perfecta

El secreto de este corte está en el método de cocción. Para aprovechar al máximo sus cualidades, es fundamental evitar las cocciones rápidas a fuego fuerte, ya que pueden endurecer la carne.

Parrilla: se recomienda utilizar fuego moderado y una cocción lenta, lo que permite ablandar el tejido conectivo.

Horno: el asado prolongado favorece la ternura y conserva los jugos.

Guisos y estofados: aporta sabor y cuerpo gracias a su contenido graso.

Una de las claves es comenzar la cocción del lado de la grasa para que se derrita progresivamente. También se aconseja elegir piezas parejas, con buena cobertura de grasa blanca, lo que influye directamente en el resultado final.

En cuanto al maridaje, esta carne combina bien con vinos tintos de cuerpo medio a intenso o con cervezas, que acompañan su sabor sin opacarlo.

Para que este corte salga tierno, es importante no cocinarlo a fuego fuerte. Aplica tanto para el horno como para la parrilla.

Cómo conseguir este corte de carne con descuento

Actualmente, el precio promedio del kilo de marucha ronda los $12.800 en carnicerías de barrio y grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, existen formas de abaratar ese costo.

A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, se puede acceder a un descuento del 20% en carnicerías adheridas. De esta manera, el valor final puede descender a $10.200 por kilo, lo que implica un ahorro cercano a los $2.600.

El beneficio forma parte de una promoción unificada para carnicerías, granjas y pescaderías dentro del programa de "Comercios de cercanía". Está vigente de lunes a viernes, con un tope de reintegro semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con consumos de hasta $25.000.

Para acceder al descuento, es necesario abonar mediante QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No se incluyen pagos realizados con tarjetas, transferencias ni otras billeteras digitales. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.



