Rendidor, sabroso y nutritivo: el bife de carne más económico del mercado

La mesa familiar requiere de organización y ahorro. En un contexto donde los precios de los alimentos obligan a planificar cada compra, encontrar alternativas de carne accesibles y de buena calidad se vuelve clave para mantener una alimentación equilibrada.

Dentro de las carnicerías existen distintos cortes que combinan buen sabor, jugosidad y un precio conveniente. Algunos se destacan por su versatilidad en la cocina diaria, ya que permiten preparar platos abundantes tanto a la plancha como a la parrilla.

El bife más económico del mercado que rinde, es sabroso y fácil de cocinar

¿Cuál es el bife más económico del mercado y por qué conviene comprarlo?

El bife ancho es un corte que proviene de la parte del lomo alto del animal, cerca de las costillas. Su principal virtud es la presencia de grasa entreverada, conocida como marmoleo.

Entre sus características se destaca su textura tierna y sabor intenso. Es un corte muy valorado para preparar a la parrilla o a la plancha, ya que la grasa se funde lentamente y potencia el gusto de la carne sin necesidad de demasiados condimentos.

Desde el punto de vista nutricional, aporta proteínas de alta calidad, hierro, zinc y vitaminas del complejo B. En este sentido, puede convertirse en un gran aliado para una dieta equilibrada.

A diferencia del bife angosto, que es más magro y tiene menos grasa, el bife ancho resulta más jugoso y sabroso, aunque también un poco más calórico.

La grasa entreverada le aporta jugosidad y potencia su sabor durante la cocción.

Opción barata y rendidora

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos desde el celular y acceder a distintos descuentos en comercios adheridos.

Entre sus promociones se destaca un 20% de descuento en carnicerías de lunes a viernes, lo que representa un ahorro importante para quienes compran carne durante la semana.

Si el bife ancho cuesta $14.000 el kilo, con el descuento del 20% el precio final queda en $11.200, lo que implica un ahorro de $2.800 por kilo.

Cabe destacar que para que el beneficio se aplique es necesario pagar a través de la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR o utilizando los medios habilitados por la billetera digital en los comercios adheridos.

Con Cuenta DNI se puede acceder a descuentos en carnicerías y ahorrar en la compra de carne durante la semana.

Tips de cocción

Tips para cocinar bife ancho a la plancha

Sacar la carne de la heladera al menos 20 minutos antes de cocinarla.

Calentar bien la plancha antes de colocar el corte.

Sellar primero a fuego fuerte para formar una buena costra.

Cocinar entre 3 y 5 minutos por lado, según el punto deseado.

Salar al final para evitar que pierda jugos.

Tips para cocinar bife ancho a la parrilla

Utilizar brasas medianas, evitando fuego directo muy fuerte.

Colocar la carne con la grasa hacia arriba al comienzo.

No pinchar el bife para conservar los jugos.

Dar vuelta una sola vez durante la cocción.