Más barato que el vacío: ¿Cuál es el corte de carne para sumar a la parrilla sin gastar de más?

El aumento en los precios de la carne obligan a muchos consumidores a repensar qué cortes llevar a la parrilla. En ese sentido, hay una pieza que comenzó a ganar popularidad por tres importantes componentes: buen sabor, versatilidad y un costo más accesible que los cortes clásicos.

Esta pieza en cuestión no suele ocupar un lugar central en el asado argentino, pero que hoy se destacanpor su equilibrio entre precio y calidad.

Además del costo, otro de los puntos que favorece a este corte de carne es su versatilidad en la cocina. Es una pieza que ofrece un marmoleo natural que aporta sabor y jugosidad durante la cocción, además de permitir distintas preparaciones, desde parrilla hasta horno o incluso guisos.

El corte de carne que conviene sumar a la parrilla

El corte en cuestión es la tapa de asado, una pieza tradicionalmente subestimada que en los últimos años comenzó a posicionarse como una de las favoritas entre quienes buscan carne tierna, rendidora y a buen precio.

La tapa de asado es un corte vacuno rectangular y relativamente magro que se encuentra ubicado sobre el costillar. Una de sus características principales es la capa de grasa externa que recubre la pieza, la cual aporta sabor y jugosidad durante la cocción.

La tapa de asado soporta largos tiempos de cocción, por lo que es ideal para cocinar a fuego lento en estofados o guisados.

Esta combinación la convierte en una opción muy interesante para cocinar a la parrilla, especialmente en cocciones lentas. Los parrilleros suelen recomendar colocarla con el lado de la grasa hacia abajo, lo que permite que la pieza conserve humedad mientras se forma una superficie crocante.

Para obtener mejores resultados, se aconseja cocinarla a fuego medio o medio-bajo y con paciencia, ya que una cocción demasiado rápida puede dejar la carne algo fibrosa.

Una técnica bastante utilizada consiste en sellar la pieza primero en la parrilla y luego envolverla en papel de aluminio, lo que ayuda a conservar los jugos y mejora la textura final.

Además de la parrilla, la tapa de asado también funciona muy bien en otras preparaciones. Puede cocinarse al horno con papas, rellena, o en cocciones largas como estofados y guisos, donde su sabor intenso se destaca especialmente.

Cómo conseguir tapa de asado con descuento

En la actualidad, el precio promedio del kilo de tapa de asado ronda los $13.000 en carnicerías de barrio y en grandes cadenas de supermercados. Aun así, su valor suele ubicarse por debajo de cortes más populares como el vacío, el matambre o el asado tradicional.

Para quienes buscan ahorrar aún más, existe la posibilidad de acceder a descuentos mediante promociones bancarias. Una de ellas es la que ofrece la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia.

Gracias a esta promoción, los usuarios pueden obtener un reintegro del 20% en carnicerías adheridas, lo que permite comprar el corte por aproximadamente $10.500 por kilo.

El beneficio forma parte de la promoción de "Comercios de cercanía", que incluye carnicerías, granjas y pescaderías. El descuento se aplica de lunes a viernes y cuenta con un tope semanal de reintegro de $5.000 por persona, monto que se alcanza con compras de $25.000.

La promoción es válida únicamente para pagos realizados con Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No se aplica a pagos con tarjetas de crédito o débito, transferencias, envío de dinero ni con otras billeteras virtuales.



