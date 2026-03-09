Pocos lo compran, pero es el corte de cerdo más rendidor y sabroso para cocinar en casa

Cuando se trata de cocinar para toda la familia, encontrar cortes de carne rendidores, sabrosos y accesibles se vuelve una prioridad en muchos hogares. En ese contexto, varias personas buscan alternativas que permitan preparar platos abundantes sin que el gasto en el supermercado se dispare.

Dentro de las opciones del cerdo, existe un corte muy valorado en la cocina casera por su equilibrio entre carne y grasa, lo que le aporta jugosidad, sabor intenso y gran versatilidad para distintas preparaciones.

Jugosa, rendidora y fácil de preparar, esta pieza del cerdo se convirtió en una gran aliada para las comidas caseras.

Qué corte de cerdo es rendidor, sabroso y se puede usar en muchas recetas

La panceta fresca es un corte que se obtiene de la zona del vientre del cerdo. Su principal característica es la presencia de capas alternadas de carne y grasa, una combinación que permite lograr cocciones jugosas y con mucho sabor.

Gracias a esta composición, la panceta fresca se adapta a diferentes métodos de cocción. Puede prepararse al horno, a la parrilla, en sartén, en guisos o en salteados, y en todos los casos mantiene una textura tierna.

A diferencia de productos como el bacon o la panceta salada, este corte no está curado ni ahumado, lo que permite trabajar mejor el sabor en la cocina y adaptarlo a distintos condimentos, marinados o técnicas de cocción.





Las capas de carne y grasa permiten lograr una cocción sabrosa y tierna en múltiples preparaciones.

Cuánto cuesta la panceta fresca con el descuento de Cuenta DNI

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones para compras en carnicerías que permiten reducir el gasto en alimentos.

Entre los beneficios vigentes se destaca un 20% de descuento en carnicerías de lunes a viernes para quienes paguen utilizando la aplicación.

Si la panceta fresca tiene un precio de $11.000, con el descuento del 20% se obtiene una rebaja de $2.200, por lo que el valor final queda en $8.800.

Para acceder al beneficio es necesario pagar a través de la app Cuenta DNI, escaneando el código QR del comercio adherido o utilizando alguno de los métodos de pago disponibles dentro de la aplicación.

Las promociones con Cuenta DNI permiten acceder a descuentos en carnicerías y ahorrar en la compra de cortes de cerdo.





Cómo mejorar el sabor de la panceta fresca antes de cocinarla

Un truco sencillo para potenciar el sabor de este corte es realizar un curado corto antes de la cocción.

Para hacerlo se puede cubrir la pieza con una mezcla de:

Sal gruesa

Pimienta

Una pequeña cantidad de azúcar

Luego se recomienda dejar reposar la carne en la heladera durante algunas horas para que los condimentos penetren en la pieza.

Antes de cocinarla, conviene enjuagar ligeramente la panceta y secarla bien con papel de cocina. De esta manera se logra una cocción más dorada y sabrosa tanto en sartén como en horno o parrilla.

Recetas fáciles que se pueden hacer con panceta fresca

La versatilidad de este corte permite incorporarlo en muchas preparaciones caseras. Algunas ideas son:

Panceta crocante al horno con papas

Guiso de lentejas con cerdo

Tacos de cerdo dorado

Arroz salteado con panceta

Panceta a la parrilla con limón y hierbas

Pastas con salsa cremosa y panceta

Gracias a su sabor intenso, su textura jugosa y su buen rendimiento en la cocina, la panceta fresca se convirtió en uno de los cortes de cerdo más elegidos para preparar comidas abundantes y sabrosas en casa.