Marzo con Cuenta DNI: la promoción que permite ahorrar hasta $8.000 por semana

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renovó su esquema de beneficios pensados para ayudar a los usuarios a reducir gastos en distintos rubros de consumo cotidiano.

Entre las novedades del mes se destaca una ampliación de las promociones en comercios de cercanía y nuevos descuentos en gastronomía, que permiten ahorrar cada semana.

Cuenta DNI ofrece descuentos y reintegros en distintos rubros

El descuento disponible en marzo que ayuda a ahorrar hasta $8.000 cada semana

Una de las principales incorporaciones de Cuenta DNI para marzo es una promoción especial en comercios de barrio, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías.

Este beneficio estará disponible durante cinco días del mes y ofrece un reintegro con un tope semanal de $5.000, lo que amplía las posibilidades de ahorro para quienes realizan compras habituales en estos establecimientos.

Desde el banco explicaron que la iniciativa busca facilitar el acceso a descuentos en productos de consumo diario y, al mismo tiempo, fomentar las compras en negocios de cercanía.

De esta manera, los usuarios de la aplicación podrán organizar mejor sus gastos y aprovechar más oportunidades de ahorro a lo largo del mes.

Las compras en carnicerías, granjas y pescaderías con Cuenta DNI cuentan con promociones especiales que permiten obtener reintegros durante el mes.

Otro de los beneficios destacados continúa siendo el descuento del 25% en locales gastronómicos, una promoción muy utilizada por quienes usan la aplicación para pagar salidas a restaurantes, bares o cafés.

Este reintegro permite ahorrar hasta $8.000 por persona por semana, lo que lo convierte en uno de los incentivos más importantes del programa.

La promoción está disponible todos los sábados y domingos, y se aplica en una amplia red de establecimientos adheridos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

De esta forma, los clientes pueden obtener un reintegro cada vez que utilizan la billetera digital para pagar en locales gastronómicos participantes.

Los pagos en restaurantes, bares y cafés con Cuenta DNI permiten acceder a descuentos especiales durante los fines de semana.

Además de estos descuentos, durante marzo también continúan vigentes otras promociones habituales de la plataforma. Entre ellas se encuentran los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, así como también en supermercados, farmacias y librerías.

En este sentido, Cuenta DNI se consolidó como una de las herramientas de pago más utilizadas en la provincia de Buenos Aires, especialmente por la variedad de promociones que ofrece cada mes.

Gracias a estos beneficios, miles de usuarios pueden acceder a descuentos en alimentos, salidas gastronómicas y compras cotidianas, lo que permite aliviar el impacto de los gastos en el presupuesto familiar