ANSES deposita un extra de $80.000 en marzo: ¿Cómo saber si te corresponde junto a la AUH?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) comenzaron marzo con novedades importantes vinculadas a sus ingresos. Además del calendario de pagos y el aumento confirmado para este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el pago de un extra que puede superar los $80.000 para determinados beneficiarios.

Se trata de un refuerzo destinado a reforzar los ingresos de las familias con menores recursos y contribuir con la compra de alimentos. Este monto se acredita junto con el pago habitual de la asignación, siempre que el titular cumpla con las condiciones establecidas por el programa.

AUH de ANSES: quiénes pueden cobrar más de $80.000 en marzo

El extra de $81.936 corresponde a uno de los montos de la Tarjeta Alimentar, una asistencia económica que se deposita automáticamente en la cuenta de los titulares que cumplen con los requisitos del programa.

Este beneficio se acredita junto con la AUH según el calendario de pagos mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales, ya que ANSES identifica de manera automática a los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas.

Durante marzo, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250

El dinero de esta prestación está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, con el objetivo de asegurar el acceso a productos básicos de la canasta alimentaria.

¿A quiénes les corresponde cobrar la Tarjeta Alimentar?

El beneficio alcanza a distintos grupos que forman parte del sistema de asistencia social y cumplen con determinadas condiciones.

Entre ellos se encuentran las personas que:

Cobran la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive .

Son embarazadas a partir del tercer mes y perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Tienen hijos con discapacidad y cobran la AUH, sin límite de edad.

Son titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos.

Cómo acceder a la Tarjeta Alimentar

Una de las características de este beneficio es que no requiere inscripción ni trámite previo. El sistema lo otorga de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

De todas maneras, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar inconvenientes al momento de cobrar la prestación.

La información puede verificarse ingresando a la plataforma Mi ANSES, dentro de la sección Información Personal, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Fechas de cobro de la AUH en marzo

El pago de la AUH se realiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.