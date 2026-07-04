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Sábado, 4 de julio de 2026

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El trámite de ANSES que los beneficiarios deben tener sí o sí: para qué sirve la Certificación Negativa y hasta cuándo tiene vigencia

ANSES recordó que ciertos grupos de beneficiarios deben tramitar la Certificación Negativa, un documento que es clave para los trámites laborales y previsionales.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a poner el foco en la importancia de gestionar la Certificación Negativa, un documento que puede obtenerse de forma online, gratuita y en pocos pasos a través de sus canales oficiales.

Se trata de una constancia fundamental para acreditar la situación previsional, laboral o social de una persona frente a distintos organismos públicos o privados. En muchos casos, su presentación es requerida para iniciar trámites, acceder a beneficios o demostrar la inexistencia de determinados ingresos o prestaciones.

Para qué sirve la Certificación Negativa de ANSES y quiénes deben solicitarla

La Certificación Negativa es un comprobante emitido por ANSES en el que se deja constancia de que la persona no registra determinadas prestaciones o situaciones dentro del sistema.

Entre los puntos que certifica, se incluyen:

  • Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia
  • Declaraciones juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino
  • Transferencias como autónomo, monotributista o personal de casas particulares
  • Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares
  • Cobro de la Prestación por Desempleo
  • Cobro de programas sociales
  • Cobro de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo
  • Cobro de asignaciones familiares
  • Cobro de Progresar
  • Inicio de una prestación previsional nacional
  • Cobro de prestaciones previsionales vigentes
  • Registro de obra social


Este documento también resulta clave para quienes necesiten demostrar que no figuran como trabajadores en relación de dependencia ni como contribuyentes autónomos o monotributistas, así como tampoco dentro del régimen de casas particulares.


La Certificación Negativa sirve para acreditar que la persona no es beneficiaria de ninguna prestación de ANSES.&nbsp;
La Certificación Negativa sirve para acreditar que la persona no es beneficiaria de ninguna prestación de ANSES. 

Certificación Negativa ANSES: cuánto tiempo tiene de validez

La constancia emitida por ANSES tiene una validez de 30 días desde su fecha de generación. Durante ese período puede utilizarse sin necesidad de volver a tramitarla.

Una vez vencido ese plazo, el beneficiario deberá realizar nuevamente la solicitud para obtener un certificado actualizado, ya que el organismo valida la información en tiempo real.

Para obtenerla, se deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a la web oficial de ANSES en la sección "Certificación Negativa".
  • Completar el formulario con el número de CUIL o CUIT y seleccionar el período a consultar (hasta seis meses anteriores).
  • Si no se registran datos, el sistema permitirá descargar la constancia en formato PDF.


Como alternativa, también se puede gestionar a través de la plataforma "mi ANSES", ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú, se debe acceder a "Información personal" y seleccionar la opción correspondiente.

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