Cambia la Asignación Universal por Hijo: con el nuevo aumento confirmado, ¿cuánto se paga este mes?

El Gobierno confirmó el aumento de las prestaciones sociales que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) desde este mes. En ese marco, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un incremento que impactará en los ingresos de miles de familias.

El incremento será del 2,15%, en línea con la inflación de mayo. No obstante, el organismo retendrá el 20% del haber hasta que el titular presente la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el esquema de vacunación de los niños.

A su vez, quienes perciban la AUH podrán acceder, si cumplen los requisitos, a beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días. A continuación, todos los detalles.

¿Cuánto cobra la AUH en julio?

Con el incremento del 2,15%, la AUH pasa a tener un valor bruto de $148.049 por cada hijo.

Como es habitual, la ANSES deposita el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta que el titular presente la Libreta AUH. De esta manera, los importes quedan de la siguiente forma:

Monto total: $148.049.

Pago mensual (80%): $118.439,20 .

. Monto retenido (20%): $29.609,80.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el haber bruto asciende a $482.062. Por lo tanto, el pago mensual, una vez descontado el 20% retenido, es de $385.649,60.

Desde julio 2026, aumentan la AUH y las Asignaciones Familiares de ANSES.

Asignaciones Familiares (SUAF): cuáles son los nuevos montos

El Gobierno también actualizó las Asignaciones Familiares (SUAF) con el mismo aumento del 2,15%. Además, quedaron definidos los nuevos límites de ingresos para acceder al beneficio.

Desde julio, los topes son los siguientes:

Ingreso máximo individual: $3.034.844.

Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688.

Montos para trabajadores en relación de dependencia

El valor de la asignación por hijo depende del ingreso del grupo familiar.

Ingreso Familiar (IGF) Asignación por hijo Hijo con discapacidad Hasta $1.146.199 $74.033 $241.041 Entre $1.146.199,01 y $1.681.012 $49.940 $170.522 Entre $1.681.012,01 y $1.940.783 $30.206 $107.621 Entre $1.940.783,01 y $6.069.688 $15.586 $107.621

Montos para monotributistas

Los valores también cambian según la categoría del monotributo:

Categoría A: $74.033.

Categoría B: $49.940.

Categoría C: $30.206.

Categorías D, E, F, G y H: $15.586.





Asignaciones de pago único: cuánto se cobra

Las prestaciones que se abonan por única vez también recibieron el aumento y quedaron establecidas en los siguientes valores:

Nacimiento: $86.295.

Matrimonio: $129.209.

Adopción: $515.930.

Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Beneficios extra para AUH





Tarjeta Alimentar

Se acredita automáticamente junto con la AUH para familias con hijos de hasta 17 años. Los montos de este mes son:

Un hijo: $72.250.

Dos hijos: $113.299.

Tres o más hijos: $149.425.

Complemento Leche

Las familias con hijos de hasta 3 años o que cobran la Asignación por Embarazo reciben el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Este mes, el monto es de $54.665 por cada niño.

Calendario de pago para asignaciones en julio 2026





Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 8.

Documentos terminados en 2: lunes 13.

Documentos terminados en 3: martes 14.

Documentos terminados en 4: miércoles 15.

Documentos terminados en 5: jueves 16.

Documentos terminados en 6: viernes 17.

Documentos terminados en 7: lunes 20.

Documentos terminados en 8: martes 21.

Documentos terminados en 9: miércoles 22.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI, del 8 al 11 de julio.