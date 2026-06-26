ANSES mantiene la Prestación por Desempleo: montos y requisitos para cobrarla en julio 2026

En julio 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo sin causa justificada y que se encuentran en la búsqueda de una nueva oportunidad laboral.

La cantidad de cuotas no es igual para todos los beneficiarios, ya que se determina en función del tiempo trabajado y de los aportes registrados antes de la desvinculación. Por ese motivo, el organismo previsional evalúa cada situación de manera particular.

El importe de la Prestación por Desempleo varía dentro de los límites fijados por la normativa vigente. Una vez que la ANSES aprueba el trámite, el dinero se deposita mensualmente en una cuenta bancaria registrada a nombre del beneficiario.

Es importante remarcar que se trata de una asistencia de carácter temporal. El beneficio tiene una duración determinada y busca brindar un respaldo económico mientras la persona busca una nueva fuente de ingresos.

Prestación por Desempleo ANSES: cuánto se cobra en julio 2026

El monto de la Prestación por Desempleo no es igual para todos los beneficiarios. La ANSES toma como referencia el salario que tenía el trabajador antes de quedar desempleado, aunque también aplica límites vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Para calcular el beneficio, primero se considera el 75% del mejor sueldo neto percibido durante los últimos seis meses trabajados. Sin embargo, el resultado final debe respetar los valores mínimos y máximos establecidos por la normativa vigente.

La ANSES mantiene vigente la Prestación por Desempleo en julio 2026 (Imagen ilustrativa).

De esta manera, los montos para las liquidaciones de julio quedan encuadrados entre los siguientes valores:

Monto mínimo: $183.900 (equivalente al 50% del SMVM).

(equivalente al 50% del SMVM). Monto máximo: $367.800 (equivalente al 100% del SMVM).

Esto significa que, aunque el cálculo sobre el salario anterior arroje una cifra más baja o más alta, el pago no podrá ubicarse por debajo del piso ni superar el tope fijado para el beneficio.

Hay que tener en cuenta que estos valores se encuentran atados al salario mínimo vigente en junio, ya que la prestación se liquida a mes vencido. Con la actualización del SMVM prevista para julio, los nuevos montos impactarán en los pagos que la ANSES realice a partir de agosto.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de la ANSES

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo y se encuentran alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo.

Para acceder al beneficio, la pérdida del trabajo debe haberse producido por causas ajenas a la voluntad del trabajador. Entre los principales requisitos se encuentran:

Estar desempleado al momento de iniciar el trámite.

Presentar la documentación que acredite la finalización de la relación laboral.

Realizar la solicitud dentro de los plazos previstos por el organismo.

Contar con los aportes mínimos requeridos según la modalidad de contratación:

- Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes, continuos o discontinuos, durante los últimos 3 años previos al desempleo.

- Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el año anterior al cese laboral y menos de 12 meses en los últimos 3 años.

Al momento de gestionar el beneficio, los solicitantes deberán presentar la documentación correspondiente que permita acreditar tanto la situación de desempleo como el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la asistencia.

Documentación a presentar

Según cada caso, ANSES puede requerir:

Despido sin causa: telegrama, carta documento o nota de despido del empleador.

Fin de contrato: copia del contrato vencido.

Quiebra de la empresa: sentencia judicial de quiebra.

Acuerdo entre las partes: acta de desvinculación firmada ante autoridad competente o escribano.

La documentación deberá presentarse en original y copia al momento de realizar el trámite.

El monto máximo de la Prestación por Desempleo que se pagará en julio es de $367.800 (Imagen ilustrativa).

Cuánto tiempo se puede cobrar la Prestación por Desempleo

La duración del beneficio depende de la cantidad de meses trabajados con aportes registrados durante los tres años previos a la pérdida del empleo. En función de ese historial laboral, la ANSES define cuántas cuotas mensuales le corresponden a cada beneficiario.

La escala vigente es la siguiente:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas.

Entre 12 y 23 meses de aportes: 4 cuotas.

Entre 24 y 35 meses de aportes: 8 cuotas.

36 meses o más de aportes: 12 cuotas.

Además, los trabajadores de 45 años o más pueden acceder a una extensión de la prestación. En esos casos, la ANSES otorga seis cuotas adicionales, cuyo valor equivale al 70% del importe de la primera cuota percibida.

Este refuerzo no solo contempla una asistencia económica mensual. Mientras se cobra el beneficio, el trabajador conserva la cobertura de su obra social y continúa recibiendo las Asignaciones Familiares, siempre que cumpla con los requisitos correspondientes.

A su vez, el período durante el cual se percibe la Prestación por Desempleo se considera como tiempo con aportes a los fines jubilatorios, por lo que también suma para el cálculo de una futura jubilación.

Paso a paso para solicitar el beneficio de la ANSES

Las personas que cumplan con los requisitos pueden iniciar el trámite de la Prestación por Desempleo de manera online o presencial. Para hacerlo, deben seguir estos pasos: