ANSES confirmó los nuevos montos de AUH y Tarjeta Alimentar en julio: ¿Cuánto se cobra en total por hijo?

El esquema de ingresos para las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualiza nuevamente. En julio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará de forma automática el incremento del 2,1% en los haberes, respondiendo al ajuste por movilidad que refleja la inflación registrada por el INDEC hace dos meses.

Este aumento no solo impacta en la prestación base que perciben los titulares, sino que también redefine los ingresos familiares al combinarse con el programa Tarjeta Alimentar, que busca garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Es importante diferenciar cuánto se acredita por la asignación (tras la retención del 20% obligatorio) y cuál es el monto fijo que se suma por el programa alimentario.

Los nuevos montos de la AUH en julio





La Asignación Universal por Hijo tiene un valor que, tras la aplicación de la movilidad del 2,1%, alcanza una cifra de referencia. Sin embargo, los beneficiarios deben recordar que la ANSES retiene mensualmente un 20% de ese valor -el cual se acumula para ser cobrado al finalizar el año tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal-, por lo que el monto final que impacta en la cuenta bancaria es el neto.

Monto bruto (con aumento del 2,1%) : $148.045,38.

Retención del 20% (para cobrar a fin de año) : $29.609.

Monto neto a cobrar por hijo: $118.436.

Este importe de $118.436 es el dinero oficial que cada titular recibirá mensualmente por cada hijo menor de 18 años registrado en el sistema.

Nuevos montos de AUH y Tarjeta Alimentar en julio.

¿Cómo queda la Tarjeta Alimentar?











El Programa Alimentar, que se liquida a través de la misma cuenta de la ANSES sin necesidad de realizar trámites adicionales, mantiene su estructura de pago basada en la cantidad de hijos menores de 14 años (o con discapacidad, sin límite de edad) que integren el grupo familiar.

Los montos vigentes para julio son:

Familias con un hijo : $72.250.

Familias con dos hijos : $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

¿Cuál es el ingreso total por hijo?





Para determinar el ingreso mensual total que percibirá una familia en julio, se debe sumar el monto neto de la AUH más el complemento de la Tarjeta Alimentar.

Para el caso de un grupo familiar con un solo hijo, la cuenta final es la siguiente:

AUH neto : $118.436.

Tarjeta Alimentar : $72.250.

Total a cobrar: $190.686.

El esquema de pagos se verá afectado por el calendario de feriados de julio. El) y el) los bancos no tendrán actividad, por lo que el cronograma de acreditaciones sufrirá un desplazamiento de dos jornadas hábiles en comparación con un mes habitual.