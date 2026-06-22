Los últimos jubilados en cobrar el aguinaldo de junio y cuánto perciben

El calendario de junio de 2026 transita por su etapa decisiva. Tras completarse este lunes 22 las liquidaciones correspondientes a los haberes mínimos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene preparados los últimos pagos, correspondientes a los jubilados que superan el básico.

El cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) no se efectúa en una fecha independiente, sino que se liquida de manera conjunta con los haberes mensuales. A continuación, se detalla quiénes son los últimos titulares en cobrar el aguinaldo y las cifras oficiales establecidas para este tramo.

¿Qué jubilados son los últimos en cobrar el aguinaldo de junio?





A partir de ahora, el cronograma de la ANSES está reservado para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. Se compone de esta manera:

DNI finalizados en 6 y 7 : percibirán sus haberes el viernes 26 de junio .

DNI finalizados en 8 y 9: serán el último grupo del mes, cobrando el lunes 29 de junio.

Así, se dará por finalizado de manera oficial el pago de la primera mitad del aguinaldo para la totalidad de los jubilados y pensionados.

¿Cuáles son los últimos jubilados en cobrar el aguinaldo de junio?

Los montos del cierre del calendario de junio: ¿Cuánto se deposita en las cuentas?





Los integrantes de este último tramo de pagos pertenecen a los sectores intermedios y máximos del sistema previsional, lo que significa que no perciben el bono extraordinario de $70.000 (reservado para la mínima).

Sin embargo, al calcularse el aguinaldo sobre el 50% de la mayor remuneración del semestre, las sumas representan los valores más altos del sistema:

Haber máximo : para aquellos aportantes que alcanzaron el techo previsional con documentos terminados en 6, 7, 8 y 9, el sueldo base de junio se fijó en $2.713.948,17 debido al aumento del 2,58% por movilidad. Al sumarse el medio aguinaldo máximo de $1.356.974,09, el depósito total ascenderá a $4.070.922,26 .

Descuentos de ley: estas escalas sufren las retenciones obligatorias de seguridad social destinadas a la obra social (PAMI), aplicadas tanto al sueldo como al proporcional del SAC, consolidando un monto final para la jubilación máxima de $3.879.475,78.

Una vez concluido este esquema el lunes 29, las miradas se trasladarán hacia julio, período en el cual la ANSES ya confirmó la aplicación de un nuevo incremento del 2,1% por movilidad y cuyas primeras fechas de pago se activarán a partir del miércoles 8.