Jubilados de ANSES: después del feriado, ¿a quiénes les toca cobrar sus haberes de junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará el calendario de pagos para jubilados y pensionados luego de una semana marcada por la presencia de feriados nacionales, que interrumpieron el cronograma habitual de cobros.

Los depósitos se reanudan siguiendo la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, de acuerdo con el esquema oficial vigente. Durante junio, además, los haberes se liquidan con un aumento del 2,58%, junto con el medio aguinaldo correspondiente y el bono de refuerzo destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.

Cómo sigue el calendario de pagos de junio

De acuerdo al cronograma publicado por ANSES, los jubilados de la mínima fueron los primeros en percibir sus haberes actualizados del mes, junto con el aguinaldo y el bono de refuerzo.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0: lunes 8 de junio. (Ya cobraron)

Documentos terminados en 1: martes 9 de junio. (Ya cobraron)

Documentos terminados en 2: miércoles 10 de junio. (Ya cobraron)

Documentos terminados en 3: jueves 11 de junio. (Ya cobraron)

Documentos terminados en 4: viernes 12 de junio. (Ya cobraron)

Documentos terminados en 5: martes 16 de junio. (Ya cobraron)

Documentos terminados en 6: miércoles 17 de junio. (Ya cobraron)

Documentos terminados en 7: jueves 18 de junio. (Ya cobraron)

Documentos terminados en 8: viernes 19 de junio. (Ya cobraron)

Documentos terminados en 9: lunes 22 de junio.

Una vez finalizado este grupo, será el turno de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

Documentos terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

Documentos terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Luego de los jubilados de la mínima, será el turno para cobrar de los beneficiarios que perciben haberes superiores.

Cómo consultar montos de haberes y fechas de cobro online

Los jubilados y pensionados pueden acceder al detalle de sus haberes y verificar las fechas de cobro de manera online a través de la aplicación oficial Mi ANSES o desde el sitio web del organismo (anses.gob.ar).

Para realizar la consulta, es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de ANSES y acceder a la sección "Mi ANSES".

Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción "Jubilaciones y pensiones".

Elegir el mes y el año del recibo que se desea consultar.

Descargar o imprimir el comprobante, disponible desde el inicio del calendario de pagos de cada período.