Jubilados que superan la mínima: cuándo cobran en junio y de cuánto es el aguinaldo más alto

El calendario de pagos de junio de 2026 ingresa en su etapa de definiciones para los jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para concluir el esquema de liquidaciones de la mínima y activar el cronograma para los beneficiarios que superan el haber básico.

Estos titulares verán impactar en una sola transacción bancaria el sueldo mensual actualizado con el incremento del 2,58% por movilidad (derivado de la inflación de abril) y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo.

Calendario confirmado: ¿Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima?





El cronograma diseñado por la ANSES para este segmento agrupará a los beneficiarios de a dos dígitos por jornada hábil para agilizar la atención.

Las fechas de acreditación quedaron fijadas de la siguiente manera:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Los montos que se cobran: ¿Cuánto se deposita por el haber base y el aguinaldo?





Al encontrarse por encima del básico del sistema, los integrantes de este grupo no perciben el bono extraordinario de $70.000 (reservado para la mínima o liquidado de forma proporcional hasta un tope de $473.317,99).

Sin embargo, al calcularse el aguinaldo sobre el 50% de la mayor remuneración del semestre, las cifras brutas unificadas alcanzan los rangos más altos:

Haberes intermedios: quienes perciban ingresos por encima de la base verán proporcionalmente duplicada su asignación ordinaria al sumarse la cuota del aguinaldo correspondiente.

Haber máximo: para quienes se encuentran en el tope del sistema, el sueldo base de junio se ubica en $2.713.948,17. Al integrarse el medio aguinaldo máximo de $1.356.974,09, el depósito bruto unificado trepará a los $4,070.922,26.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima en junio.

Retenciones de ley y disponibilidad de los fondos

A diferencia de los bonos extraordinarios que están exentos de descuentos, los haberes superiores de la escala previsional sufren las deducciones obligatorias correspondientes a la obra social (PAMI) calculadas sobre el total de los conceptos remunerativos (tanto del sueldo base como del aguinaldo).

Tras la aplicación de dichos aportes legales, el neto final estimado para la jubilación máxima se posicionará en torno a los $3.879.475,78.

La ANSES recuerda que el dinero permanece disponible en las cajas de ahorro de la seguridad social por tiempo indeterminado a partir del día fijado por el DNI.

Los titulares pueden movilizar sus fondos con normalidad utilizando tarjetas de débito, transferencias electrónicas o home banking, eliminando la necesidad de retirar la totalidad del efectivo por ventanilla.

Para constatar el detalle de los descuentos y haberes antes de operar, se puede descargar el recibo digital desde el portal Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.