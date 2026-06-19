Termina la semana de cobros para jubilados: ¿A quiénes les toca percibir su haber hoy, viernes 19 de junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en la ejecución de su cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026. Este viernes 19, se disponen los fondos para una nueva tanda de beneficiarios, marcando el cierre de la actividad financiera de la semana.

Los jubilados perciben la totalidad de sus conceptos en una sola transacción automática que incluye el haber mensual indexado con el aumento del 2,58% (basado en el IPC de abril), la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000.

Los jubilados que cobran este viernes 19 de junio





El esquema diseñado por el organismo previsional indica que hoy cobran:

Jubilados y pensionados de la mínima: DNI finalizados en 8.

¿Cuál es el monto total que se deposita en junio para los jubilados?





Para los beneficiarios que tienen habilitados sus fondos hoy, la unificación del haber, el medio aguinaldo y el bono forma un total de $674.976,99. El detalle concepto por concepto se compone así:

Haber mensual: $403.317,99.

Medio aguinaldo: $201.658,99.

Bono: $70.000.

Es importante recordar que el refuerzo de $70.000 posee carácter no remunerativo. Por este motivo, queda completamente afuera de la base de cálculo del aguinaldo y tampoco sufre ningún tipo de descuento destinado a la obra social previsional (PAMI).

Jubilados: los titulares que cobran hoy, viernes 19 de junio.

Recta final: ¿Cómo sigue el cronograma tras el fin de semana?





Luego de las acreditaciones de este viernes, el calendario de junio para las jubilaciones mínimas entrará en su última jornada de liquidación, abriendo el paso al tramo que abarca a las escalas más altas:

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

DNI finalizados en 0 y 1 (haberes que superan la mínima): martes 23 de junio.

Los fondos acreditados permanecen depositados en las cuentas de forma permanente, por lo que no es obligatorio retirar la totalidad del efectivo por ventanilla el mismo día.

Los beneficiarios pueden operar normalmente realizando compras directas con tarjeta de débito, home banking o aplicaciones virtuales asociadas.

Quienes deseen auditar sus liquidaciones de manera anticipada pueden hacerlo ingresando a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.