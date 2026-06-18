Pagos con aumento, bono y aguinaldo: ¿Qué jubilados cobran este jueves 18 de junio?
La ANSES transita la recta final del calendario para los haberes mínimos. Qué grupo tiene depositados sus fondos y de cuánto es la cifra final.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa desplegando el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026.
Este jueves 18 se habilitarán los fondos para una nueva tanda de jubilados y pensionados, quienes obtendrán su haber con aumento, bono y aguinaldo.
Los titulares perciben la totalidad de sus beneficios en una sola transacción automática que incluye el incremento del 2,58% (basado en la inflación de abril), la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y la continuidad del refuerzo de $70.000.
A continuación, conocé qué grupo tiene asignada la fecha de cobro y el dinero exacto que verán reflejado en sus cuentas de la seguridad social.
Calendario de pagos para jubilados: ¿A quiénes les corresponde cobrar el jueves 18 de junio?
El esquema acreditará los haberes destinados a los jubilados de la mínima que tienen la siguiente terminación de documento:
Jubilados y pensionados de la mínima: DNI finalizados en 7.
¿Cuál es el monto total que se deposita para los jubilados?
La mezcla del sueldo base actualizado, el proporcional del aguinaldo y el bono arroja una cifra final de $674.976,99. El detalle concepto por concepto se estructura de la siguiente manera:
Haber mensual (con aumento del 2,58%): $403.317,99.
Medio aguinaldo (50% del básico de junio): $201.658,99.
Bono extraordinario: $70.000.
El refuerzo de $70.000 funciona como una suma no remunerativa. Por este motivo, queda completamente excluido de la base que utiliza el organismo para calcular el medio aguinaldo.
Recta final de la semana: ¿Cómo sigue el cronograma previsional?
Luego de este jueves, el calendario de junio para las jubilaciones mínimas entrará en su último casillero previo a una nueva pausa por el fin de semana y al posterior inicio de los pagos para las escalas más altas:
DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.
DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.
Sábado 20 y domingo 21 de junio: sin actividad bancaria (fin de semana).
Los fondos depositados permanecen seguros en las cuentas bancarias de los titulares y no es obligatorio retirarlos en su totalidad por ventanilla el mismo día de la acreditación, ya que pueden utilizarse mediante compras directas con tarjeta de débito o transferencias electrónicas.
Para auditar el detalle de cada concepto liquidado de forma anticipada, los usuarios pueden ingresar al portal Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando la pestaña "Consulta de recibos de haberes".