Pagos con aumento, bono y aguinaldo: ¿Qué jubilados cobran este jueves 18 de junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa desplegando el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026.

Este jueves 18 se habilitarán los fondos para una nueva tanda de jubilados y pensionados, quienes obtendrán su haber con aumento, bono y aguinaldo.

Los titulares perciben la totalidad de sus beneficios en una sola transacción automática que incluye el incremento del 2,58% (basado en la inflación de abril), la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y la continuidad del refuerzo de $70.000.

A continuación, conocé qué grupo tiene asignada la fecha de cobro y el dinero exacto que verán reflejado en sus cuentas de la seguridad social.

Calendario de pagos para jubilados: ¿A quiénes les corresponde cobrar el jueves 18 de junio?





El esquema acreditará los haberes destinados a los jubilados de la mínima que tienen la siguiente terminación de documento:

Jubilados y pensionados de la mínima: DNI finalizados en 7.

¿Cuál es el monto total que se deposita para los jubilados?





La mezcla del sueldo base actualizado, el proporcional del aguinaldo y el bono arroja una cifra final de $674.976,99. El detalle concepto por concepto se estructura de la siguiente manera:

Haber mensual (con aumento del 2,58%): $403.317,99.

Medio aguinaldo (50% del básico de junio): $201.658,99.

Bono extraordinario: $70.000.

El refuerzo de $70.000 funciona como una suma no remunerativa. Por este motivo, queda completamente excluido de la base que utiliza el organismo para calcular el medio aguinaldo.

¿Qué jubilados cobran este jueves 18 de junio?

Recta final de la semana: ¿Cómo sigue el cronograma previsional?





Luego de este jueves, el calendario de junio para las jubilaciones mínimas entrará en su último casillero previo a una nueva pausa por el fin de semana y al posterior inicio de los pagos para las escalas más altas:

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

Sábado 20 y domingo 21 de junio: sin actividad bancaria (fin de semana).

Los fondos depositados permanecen seguros en las cuentas bancarias de los titulares y no es obligatorio retirarlos en su totalidad por ventanilla el mismo día de la acreditación, ya que pueden utilizarse mediante compras directas con tarjeta de débito o transferencias electrónicas.

Para auditar el detalle de cada concepto liquidado de forma anticipada, los usuarios pueden ingresar al portal Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando la pestaña "Consulta de recibos de haberes".