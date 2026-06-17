Jubilados en junio: ¿Quiénes cobran este miércoles 17 con aumento, bono y aguinaldo?

Este miércoles 17 de junio, los jubilados y pensionados de la mínima perciben su haber con aumento, bono y aguinaldo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Contempla a una determinada terminación de documento, ya que las fechas se dividen por grupos. El incremento es del 2,58%, mientras que el refuerzo se mantiene en $70.000.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), por otro lado, corresponde al 50% del salario más alto obtenido durante el semestre. Conocé qué sector tiene asignada esta jornada.

¿A qué jubilados les corresponde cobrar este miércoles 17 de junio?





El esquema diseñado por la ANSES deposita los haberes a:

Jubilados y pensionados de la mínima: DNI finalizados en 6.

Los montos que están cobrando los jubilados en junio de 2026





La mezcla del haber actualizado, el aguinaldo y el bono arroja una cifra final de $674.976,99. El detalle concepto por concepto se estructura de la siguiente manera:

Haber mensual (con aumento del 2,58%): $403.317,99.

Medio aguinaldo (50% del básico de junio): $201.658,99.

Bono extraordinario: $70.000.

El refuerzo de $70.000 funciona como una suma no remunerativa. Por este motivo, queda completamente excluido de la base que utiliza el organismo para calcular el medio aguinaldo.

¿Qué jubilados cobran este miércoles 17 de junio con aumento, bono y aguinaldo?

Recta final: cómo sigue el cronograma de cobros para los jubilados





El calendario de junio para las jubilaciones mínimas entra en su etapa final antes de dar paso a las escalas más altas del sistema:

DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) ya terminaron de recibir sus haberes, puesto que las liquidaciones fueron entre el lunes 8 y el viernes 12 de junio.

Los fondos depositados permanecen en las cuentas bancarias de los titulares y no es obligatorio retirarlos en su totalidad el mismo día de la acreditación, ya que pueden utilizarse mediante compras con tarjeta de débito o transferencias.

Para verificar el detalle de cada concepto liquidado de forma anticipada, los usuarios pueden ingresar al portal Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando la pestaña "Consulta de recibos de haberes".