Jubilados con 30 años de aportes: ¿Cuánto cobran este mes con el aguinaldo y el "extra" de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reactivó las liquidaciones de junio de 2026 tras el fin de semana largo. A medida que las sucursales bancarias normalizan la atención según el último dígito del documento de identidad, un sector pone el foco en el impacto real que tendrán sus depósitos: los jubilados que completaron los 30 años de aportes efectivos.

Este universo de beneficiarios, que se caracteriza por haber alcanzado el estatus jubilatorio de manera ordinaria y sin necesidad de adherirse a planes de moratoria o regularización de deuda, percibe un esquema salarial importante.

Al aplicarse el incremento del 2,58% derivado de la fórmula de movilidad por inflación, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono, se registrará uno de los movimientos económicos más significativos del semestre.

¿Cómo se compone el cobro de la mínima?





Para aquellos titulares con 30 años de aportes efectivos que cobran la mínima, la ANSES unifica todas las prestaciones en un único depósito automatizado.

Aunque el total bruto acumulado se posiciona en $674.976,99, la aplicación de los descuentos obligatorios de ley (como el aporte destinado a la obra social previsional) redefine el dinero que el jubilado tiene disponible para gastar. El esquema de conceptos oficiales se estructura bajo los siguientes valores:

Jubilación mínima: $403.317,99.

Medio aguinaldo: $201.658,99.

Bono: $70.000.

Haber neto (dinero final en mano): alrededor de $461.218 (tras deducir los aportes de ley sobre el sueldo y el aguinaldo, recordando que el bono de $70.000 está exento de retenciones por su naturaleza no remunerativa).

¿Cuánto cobran los jubilados con 30 años de aportes?

Calendario extendido: los días de cobro para lo que resta de la semana





El cronograma diseñado por la ANSES para completar los pagos de los haberes mínimos se ejecutará sin interrupciones durante las próximas jornadas laborales, ordenándose de la siguiente manera:

DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.

DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

Los adultos mayores que cuenten con los 30 años de servicios efectivos, pero cuyos ingresos superen la base del sistema previsional (escalas medianas y máximas), deberán aguardar hasta el martes 23 de junio.

A partir de esa fecha, las ventanillas bancarias habilitarán el tramo exclusivo para los sueldos más altos, los cuales llegarán a un "techo" bruto de $2.713.948,17 (más un aguinaldo máximo de $1.356.974,09), quedando exceptuados del cobro del bono.

Para revisar el desglose de los aportes y retenciones aplicadas en cada caso particular, los usuarios pueden ingresar al portal digital Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando el apartado de recibo de haberes.