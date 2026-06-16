ANSES paga nuevos haberes hoy, martes 16 de junio: ¿Qué jubilados cobran tras el feriado?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma la ejecución de su cronograma de pagos para los jubilados correspondiente a junio de 2026.

Tras el receso del fin de semana y la pausa administrativa por el feriado que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, este martes 16 las sucursales bancarias volverán a habilitar las acreditaciones.

El organismo previsional aplica la modalidad de depósito unificado: significa que los titulares verán reflejados en una sola transacción el haber con el ajuste del 2,58% por movilidad, el pago de la primera cuota del aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran este martes 16 de junio?





El esquema de la ANSES determinó que hoy cobran los:

Jubilados y pensionados de la mínima: DNI finalizan en 5.

Monto total: ¿Cuánto se acredita en la cuenta bancaria de cada jubilado durante junio?

La combinación del sueldo básico ajustado, el proporcional del aguinaldo y el bono arroja una cifra final de $674.976,99.

El desglose de los conceptos se compone de los siguientes valores:

Haber mensual base (con el aumento del 2,58%): $403.317,99.

Medio aguinaldo oficial (50% del básico de junio): $201.658,99.

Bono extraordinario: $70.000.

El refuerzo de $70.000 posee naturaleza no remunerativa. Por este motivo, queda excluido del cálculo el medio aguinaldo.

¿Qué jubilados y pensionados cobran este martes 16 de junio?

Cómo continúa el cronograma de los jubilados en los próximos días





El calendario de junio para las jubilaciones mínimas entrará en su tramo final, previo al inicio del bloque de cobros de las escalas más altas: