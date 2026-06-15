Alerta jubilados: el importante aviso de ANSES para los que todavía no cobraron en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un aviso clave para los jubilados que aún aguardan por sus haberes de junio de 2026.

Tras el feriado de este lunes 15, las entidades bancarias abrirán nuevamente sus puertas con directivas específicas para agilizar los cobros pendientes.

Quienes tengan su fecha de pago asignada para estos días verán impactar en sus cuentas el sueldo con la actualización por movilidad del 2,58%, el medio aguinaldo y el bono de $70.000.

Al tratarse de un volumen de dinero más alto, se recomienda chequear las fechas precisas para evitar aglomeraciones innecesarias en las sucursales. Mirá el esquema de días clave y las cifras exactas.

Jubilados: ¿Quiénes cobran el martes 16 de junio?





De acuerdo al cronograma oficializado por la ANSES, las transferencias directas de la seguridad social se reactivan de manera inmediata agrupando a los titulares según el último dígito de su documento de identidad:

Jubilados y pensionados de la mínima: aquellos beneficiarios que perciben el haber básico del sistema y tienen DNI finalizados en 5.

El aviso de la ANSES para los jubilados que todavía no cobraron en junio.

Monto total confirmado: la cifra exacta que se percibe en junio





Para el grupo de jubilados de la mínima que tiene habilitados sus fondos a partir de hoy, la acreditación total alcanza los $674.976,99. El desglose se compone así:

Haber mensual base: $403.317,99.

Medio aguinaldo: $201.658,99.

Bono: $70.000.

El dinero queda depositado de forma permanente en las cajas de ahorro. No es obligatorio retirarlo en su totalidad por ventanilla el mismo día del vencimiento, ya que se pueden realizar compras con tarjeta de débito, home banking o utilizar las billeteras virtuales asociadas.

Ante cualquier duda con los montos, la consulta del recibo digital está disponible las 24 horas ingresando a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.