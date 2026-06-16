Cobro jubilados ANSES: ¿Qué pasa si no podés ir al banco el día que te toca según el DNI?

A medida que avanza el cronograma semanal para los jubilados y pensionados de la mínima -quienes perciben el haber con el aumento del 2,58%, el medio aguinaldo y el bono de $70.000-, surge una duda muy frecuente en las familias: ¿Qué pasa con el dinero si el titular no puede asistir a la sucursal bancaria en la fecha exacta que le asigna el cronograma?

Ante esta inquietud, el organismo previsional emitió un recordatorio clave sobre el funcionamiento de las cuentas de la seguridad social. La asignación de un día específico según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) sirve únicamente para ordenar el flujo de personas en las ventanillas físicas y evitar aglomeraciones, pero no representa una fecha de vencimiento para los fondos.

¿El dinero se pierde si no se retira el día del DNI?





La respuesta oficial es un no rotundo. Una vez que la ANSES procesa el depósito unificado (que este mes promedia los $674.976,99 brutos para el escalafón inicial), los fondos impactan en la caja de ahorro y quedan bajo la total titularidad del beneficiario.

El dinero permanece resguardado de forma segura en el banco por tiempo indeterminado. No se bloquea si el jubilado decide dejarlo depositado para ir otra semana o retirarlo de manera fraccionada a lo largo del mes.

Canales alternativos: cómo usar el aumento y el aguinaldo sin ir al banco





Para evitar los traslados en días de frío o las largas esperas en las cajas presenciales, los titulares de la clase pasiva cuentan con herramientas electrónicas habilitadas las 24 horas para movilizar sus ingresos:

Tarjeta de débito: permite realizar compras directas en supermercados, farmacias y comercios de cualquier rubro, descontando el valor exacto de la cuenta previsional.

Retiro en comercios adheridos: muchas cadenas comerciales y estaciones de servicio permiten retirar dinero en efectivo por caja al momento de realizar una compra mínima, funcionando como un cajero alternativo.

Home banking y aplicaciones: el uso de las plataformas digitales de los bancos asociados facilita el pago de facturas de servicios, impuestos y la realización de transferencias hacia billeteras virtuales o familiares.

¿Qué pasa si no podés ir al banco el día que te toca según el DNI?

Cómo sigue el cronograma de la mínima para lo que resta de la semana





Para quienes prefieren la atención presencial por ventanilla o cajero automático, el calendario de las jubilaciones más bajas se completará en las siguientes jornadas hábiles:

DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

Cabe recordar que el pelotón de beneficiarios con ingresos medianos y máximos (aquellos que superan la base del sistema previsional) iniciará su propio cronograma a partir del martes 23 de junio.

Para auditar la liquidación de todos los conceptos y verificar que el aguinaldo se haya cargado correctamente, los usuarios pueden ingresar al portal Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social para descargar de forma gratuita el recibo digital de haberes.