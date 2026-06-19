Jubilados de la mínima: cuáles son las fechas de cobro de julio y qué montos se perciben

El calendario previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definida su estructura para julio de 2026. Tras conocerse el dato de inflación de mayo, el organismo oficializó un nuevo ajuste mensual que modificará los ingresos de los jubilados y pensionados.

De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que aplica los aumentos con un desfasaje de dos meses, las prestaciones percibirán un incremento del 2,1%.

Este ajuste impacta de forma directa en los beneficiarios de la mínima, quienes obtendrán sus haberes de manera escalonada según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Montos oficiales: ¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en julio?





El aumento del 2,1% se aplica directamente sobre el haber básico del mes anterior. Con esta actualización, las escalas del sistema previsional quedan de la siguiente manera:

Haber mínimo : el básico garantizado pasa de $403.317,99 a $411.787,67 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : equivale al 80% de la mínima y se ubica en $329.430,13 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: se reajustan en $288.251,36 (representando el 70% del haber básico).

Las cifras mencionadas corresponden al haber base calculado por la fórmula de movilidad. No obstante, la liquidación final quedará sujeta a las definiciones del Gobierno respecto a si se sostiene el bono de $70.000.

Calendario estimado de pagos: fechas de cobro para la mínima en julio





Como es habitual, la ANSES distribuirá los pagos habilitando un número de documento por cada día hábil. El cronograma para los jubilados que perciben el haber mínimo se estructurará de esta forma:

DNI finalizados en 0 : miércoles 8 de julio.

Jueves 9 de julio: sin actividad bancaria (feriado Nacional por el Día de la Independencia).

Viernes 10 de julio: sin actividad bancaria (día no laborable con fines turísticos).

Cuáles son las fechas de cobro de julio para los jubilados de la mínima.

DNI finalizados en 1 : lunes 13 de julio.

DNI finalizados en 2 : martes 14 de julio.

DNI finalizados en 3 : miércoles 15 de julio.

DNI finalizados en 4 : jueves 16 de julio.

DNI finalizados en 5 : viernes 17 de julio.

DNI finalizados en 6 : lunes 20 de julio.

DNI finalizados en 7 : martes 21 de julio.

DNI finalizados en 8 : miércoles 22 de julio.

DNI finalizados en 9: jueves 23 de julio.

Una vez que concluya este bloque de pagos para los ingresos iniciales, se dará inicio al tramo de liquidación para los haberes que superan la mínima.

Se recuerda a todos los beneficiarios que los fondos permanecen seguros en las cuentas de la seguridad social desde el día asignado por el DNI.

Por ese motivo, pueden movilizar el dinero realizando compras directas con tarjeta de débito o mediante home banking, sin obligación de retirar todo el efectivo.

Para verificar la carga de los conceptos y consultar el recibo digital de forma anticipada, se puede ingresar al portal Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.