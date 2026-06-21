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Domingo, 21 de junio de 2026

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ANSES confirmó que este grupo de jubilados no cobrará el bono de $70.000 en julio

En julio las jubilaciones y pensiones se actualizarán con un nuevo aumento por movilidad. Sin embargo, ANSES aclaró que a partir del nuevo mes el refuerzo dejará de pagarse a ciertos grupos de beneficiarios.

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El calendario de pagos correspondiente a junio está llegando a su fin y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comienza a organizar los depósitos del mes siguiente. En este contexto, crece la expectativa entre jubilados y pensionados por conocer los montos actualizados y las fechas de cobro.

Para julio, las jubilaciones y pensiones recibirán un nuevo incremento que será oficializado en los próximos días por el organismo. De acuerdo con las estimaciones basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, el ajuste rondaría el 2,1%, lo que impactará directamente en los haberes del sistema previsional.

Quiénes dejarán de cobrar el bono de $70.000 en julio 2026

Con el aumento estimado del 2,1%, el haber mínimo legal se ubicaría en $411.786. Este monto funcionará como base para los jubilados que perciben la mínima dentro del sistema.

Para ese grupo, se destinará el pago del bono extraordinario de $70.000, lo que garantizaría un ingreso total de $481.786. De esta manera, se establece un piso de ingresos para los adultos mayores que se encuentran en el nivel más bajo de la escala.

A partir de ese umbral, ANSES organizará el pago del refuerzo en tres grupos:

  1. Cobran el bono completo
    Reciben el total del refuerzo quienes perciben la jubilación mínima. También están incluidos los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las madres de siete hijos con pensión no contributiva.
  2. Cobran el bono proporcional
    En este grupo se ubican los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, pero que no alcanzan el tope de $481.786. En estos casos, el bono se ajusta de manera proporcional para completar ese monto como ingreso total.
  3. No cobran el bono
    Quedan excluidos del refuerzo quienes superan los $481.786 mensuales. También están fuera del beneficio los titulares de pensiones de privilegio o regímenes especiales con ingresos más elevados, así como aquellas personas que perciben más de una prestación y, en conjunto, superan ese límite.
Quiénes dejarán de cobrar el bono de $70.000 en julio 2026Con el aumento estimado del 2,1%, el haber mínimo legal se ubicaría en $411.786. Este monto funcionará como base para los jubilados que perciben la mínima dentro del sistema.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Para ese grupo, se destinará el pago del bono extraordinario de $70.000, lo que garantizaría un ingreso total de $481.786. De esta manera, se establece un piso de ingresos para los adultos mayores que se encuentran en el nivel más bajo de la escala.A partir de ese umbral, ANSES organizará el pago del refuerzo en tres grupos:Cobran el bono completoReciben el total del refuerzo quienes perciben la jubilación mínima. También están incluidos los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las madres de siete hijos con pensión no contributiva.Cobran el bono proporcionalEn este grupo se ubican los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, pero que no alcanzan el tope de $481.786. En estos casos, el bono se ajusta de manera proporcional para completar ese monto como ingreso total.No cobran el bonoQuedan excluidos del refuerzo quienes superan los $481.786 mensuales. También están fuera del beneficio los titulares de pensiones de privilegio o regímenes especiales con ingresos más elevados, así como aquellas personas que perciben más de una prestación y, en conjunto, superan ese límite.Con el aumento estimado del 2,1% en julio, el tope para recibir el bono se ubicaría en $481.786. Quienes superen ese umbral, dejarían de recibir el refuerzo.&nbsp;
Con el aumento estimado del 2,1% en julio, el tope para recibir el bono se ubicaría en $481.786. Quienes superen ese umbral, dejarían de recibir el refuerzo. 

Cómo consultar montos y fechas de cobro online

Los jubilados y pensionados pueden acceder al detalle de sus haberes y conocer sus fechas de cobro de manera online a través de la plataforma oficial Mi ANSES o desde el sitio web del organismo.

Para realizar la consulta, es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar al sitio oficial de ANSES y acceder a la sección "Mi ANSES".
  • Iniciar sesión con el número de CUIL y la clave personal.
  • Seleccionar la opción "Jubilaciones y pensiones".
  • Elegir el período correspondiente para visualizar el recibo.
  • Descargar o imprimir el comprobante, disponible desde el inicio del calendario de pagos.

De todas maneras, aún resta la confirmación oficial del aumento y del cronograma de pagos para julio, información que ANSES publicará en los próximos días a través de sus canales habituales.

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