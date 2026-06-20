Prestación Alimentar para asignaciones: ¿Cuáles son los montos vigentes?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Prestación Alimentar continúa pagándose de manera automática a las familias que perciben distintas asignaciones del sistema. Tras el último aumento dispuesto por el Ministerio de Capital Humano, las familias pueden consultar los montos actualizados que rigen durante junio.

La Tarjeta Alimentar, denominada oficialmente Prestación Alimentar, sigue siendo una de las principales herramientas de asistencia económica en el país. Está dirigida a familias con hijos e hijas que cobran asignaciones sociales, así como a personas gestantes.

Cuáles son los montos de la Prestación Alimentar en junio

Los valores vigentes durante junio fueron establecidos por el Ministerio de Capital Humano y representan un incremento respecto de los montos que permanecieron congelados durante gran parte de 2024 y 2025. Los importes confirmados son:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social: $72.250





Estos montos se mantienen iguales en todo el territorio nacional, independientemente de la provincia de residencia del beneficiario. Además, no están sujetos a retenciones por parte de ANSES y se acreditan directamente en la cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal.

La Prestación Alimentar se destina a la compra de alimentos y bebidas de primera necesidad y su monto varía según la cantidad de hijos a cargo.

Quiénes cobran la Prestación Alimentar de ANSES

La Prestación Alimentar está destinada a los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.

Personas embarazadas a partir del tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad.

Madres de siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva.





El acceso al beneficio es automático, siempre que el titular cumpla con los requisitos establecidos por ANSES y mantenga sus datos actualizados en el sistema. No es necesario realizar una inscripción previa ni presentar documentación adicional.

Cómo y cuándo se paga la Prestación Alimentar

El pago de la Prestación Alimentar no cuenta con un calendario independiente. ANSES deposita el dinero en la misma fecha y cuenta bancaria donde el beneficiario cobra la AUH, la Asignación por Embarazo o la pensión correspondiente.

Esto significa que la acreditación se realiza según el cronograma habitual de pagos, que se organiza en función de la terminación del DNI. Por ejemplo, quienes perciben la AUH reciben de manera simultánea el monto de la Prestación Alimentar sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

El dinero figura dentro del detalle de liquidación de ANSES y puede consultarse a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.