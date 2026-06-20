Cobro de jubilados: paso a paso para leer los recibos de haberes y verificar que los depósitos estén bien

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con la posibilidad de acceder a sus recibos digitales en cualquier momento. Esta opción permite revisar en detalle cada concepto liquidado y confirmar que los pagos se hayan realizado correctamente.

Esta consulta es especialmente relevante durante junio, ya que en este mes los adultos mayores ven reflejados en sus recibos tres conceptos centrales: el aumento por movilidad, la primera cuota del aguinaldo y, en algunos casos, el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno.

Por este motivo, desde el organismo previsional recomiendan revisar el detalle de la liquidación para evitar errores o confusiones.

Cómo consultar el recibo de haberes digital de junio

Para acceder al recibo de haberes digital, los jubilados y pensionados deben seguir una serie de pasos simples a través de la plataforma Mi ANSES:

Ingresar al sitio oficial de Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como computadora, tablet o teléfono celular.

Dirigirse a la sección "Jubilaciones y pensiones" .

. Seleccionar la opción "Consultar recibos de haberes" .

. Elegir el período correspondiente para visualizar el comprobante mensual.

Descargar el recibo en formato PDF o imprimirlo directamente desde la plataforma.





Desde ANSES recomiendan prestar especial atención a tres elementos clave dentro del recibo: el monto bruto, los descuentos aplicados y el importe neto finalmente depositado.

A través de la aplicación Mi ANSES, los jubilados y pensionados pueden verificar si en el cobro de junio se liquidaron los conceptos correspondientes, que son el aumento, el bono y el aguinaldo.

En el detalle también pueden aparecer distintos conceptos, como la jubilación mensual, bonos extraordinarios, descuentos vinculados a PAMI, cuotas de créditos otorgados por ANSES, retenciones judiciales o impositivas, en caso de corresponder.

Durante junio, muchos beneficiarios utilizaron esta herramienta para confirmar si habían recibido el bono extraordinario de hasta $70.000 anunciado por el Gobierno, así como la correcta liquidación del aguinaldo.

Además de la consulta de recibos, la plataforma Mi ANSES ofrece otros servicios útiles para jubilados y pensionados, como el acceso al calendario de pagos, el historial laboral, la certificación negativa y los comprobantes de obra social.