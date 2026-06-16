Por qué es indispensable tener la clave de seguridad social de ANSES y qué trámites permite realizar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reiteró la importancia de que todos los beneficiarios que reciben alguna prestación cuenten con su clave de seguridad social activa. Esta herramienta resulta fundamental para operar dentro del sistema y acceder a información personal vinculada a los haberes y beneficios.

Disponer de esta clave permite a los usuarios consultar datos, iniciar trámites y resolver gestiones sin necesidad de acercarse a una oficina. Además, es imprescindible para ingresar a la plataforma Mi ANSES, utilizar el sistema de Atención Virtual y acceder a distintos servicios online.

ANSES: ¿Para qué sirve la clave de seguridad social?

La Clave de la Seguridad Social funciona como una contraseña personal que permite verificar la identidad de cada usuario dentro de los sistemas digitales de ANSES. A través de esta herramienta, los beneficiarios pueden acceder a información sensible vinculada a:

Aportes laborales

Haberes previsionales

Beneficios sociales





El uso de esta clave también facilita la realización de múltiples trámites de forma remota, lo que reduce la necesidad de atención presencial. Entre las principales gestiones que pueden realizar jubilados y pensionados se encuentran:

Consultar la fecha y el lugar de cobro de sus haberes

Cambiar la entidad bancaria donde perciben el dinero

Verificar el estado de expedientes

Modificar la obra social





Asimismo, los trabajadores pueden revisar sus aportes registrados mediante la Historia Laboral y obtener documentación oficial, como la Certificación de Servicios o el Reconocimiento de Servicios.





Cómo crear la clave de seguridad social

ANSES informó que el trámite para generar la clave puede realizarse de manera completamente online, tanto desde una computadora como desde un teléfono celular.

El primer paso consiste en ingresar a Mi ANSES, ya sea desde el sitio oficial o la aplicación móvil, donde se debe seleccionar la opción "Creá tu clave". Luego, el sistema solicitará el número de CUIL y el número de trámite que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Posteriormente, se validará la identidad del usuario mediante una serie de preguntas de seguridad. Una vez completado este paso, se podrá elegir una contraseña personal. Desde el organismo recomiendan utilizar una clave segura, pero que resulte fácil de recordar.

Tras aceptar las políticas de seguridad y finalizar el proceso, la clave queda habilitada de inmediato, lo que permite al beneficiario comenzar a utilizar todos los servicios digitales disponibles.