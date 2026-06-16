Este grupo de personas recibirá un pago de ANSES de más de $550.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante junio un grupo específico de pensionados accede a un ingreso que supera los $550.000. Este monto surge de la combinación de distintos conceptos: la actualización del haber mensual, el refuerzo económico y el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Se trata de los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación destinada a personas que no lograron completar los años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria.

Este beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima y se ajusta automáticamente cada vez que se actualizan los haberes previsionales.

¿Cuánto cobran los titulares de la PUAM en junio?

El ingreso total que perciben los beneficiarios de la PUAM en junio se compone de tres elementos principales. En primer lugar, el haber mensual actualizado, que tras el aumento por movilidad aplicado este mes se ubica en $322.654,39.

A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno continúa otorgando a jubilados y pensionados de menores ingresos. En el caso de quienes cumplen con los requisitos para acceder a este refuerzo, el pago se acredita en su totalidad.

El tercer componente es el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. ANSES liquida este adicional junto con el haber mensual. Para los titulares de la PUAM, el SAC alcanza los $161.327,20, ya que su cálculo se realiza exclusivamente sobre el haber previsional y no incluye el bono extraordinario.

De esta manera, la suma del haber actualizado, el bono y el aguinaldo da como resultado un ingreso total de $553.981,59 en junio. Se trata de uno de los montos más altos que perciben los beneficiarios de esta prestación en lo que va del año. El pago se deposita en la misma cuenta bancaria donde habitualmente se acredita la PUAM.

La PUAM se destina a los adultos mayores que no pudieron completar los 30 años de aportes, pero que cuentan con la edad para jubilarse. El monto de esta prestación equivale al 80% de una jubilación mínima y, en junio, contempla el aumento, el bono y el aguinaldo.

¿Quiénes pueden cobrar la PUAM?

La PUAM funciona como una herramienta para aquellas personas que alcanzaron la edad jubilatoria, pero no reúnen los 30 años de aportes exigidos por el sistema.

Esta situación suele presentarse en quienes tuvieron trayectorias laborales informales o períodos prolongados sin aportes registrados. Frente a esto, la PUAM garantiza un ingreso mensual que permite cubrir necesidades básicas.

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente: