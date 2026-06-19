Becas Progresar 2026: hasta cuándo se puede solicitar el beneficio y cuáles son los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene abierta durante junio la inscripción para una línea específica de las Becas Progresar 2026. El beneficio otorga apoyo económico a estudiantes de distintos niveles educativos, pero para acceder hay que cumplir una serie de requisitos.

El programa entrega una ayuda mensual de $35.000 a quienes cumplen con las condiciones establecidas. La iniciativa busca acompañar las trayectorias educativas y promover la permanencia de los estudiantes en el sistema de enseñanza.

Las Becas Progresar están dirigidas a distintos perfiles y niveles de formación. Por ese motivo, existen líneas específicas para educación obligatoria, estudios superiores, enfermería y cursos de formación profesional.

Qué líneas de Becas Progresar están disponibles

El programa Progresar cuenta con distintas líneas orientadas a estudiantes y personas que buscan capacitarse para ingresar o mejorar sus oportunidades en el mercado laboral. Actualmente, las modalidades vigentes son:

Progresar Obligatorio

Progresar Superior

Progresar Enfermería

Progresar Trabajo

Formación Profesional

Sin embargo, en esta etapa solo permanece abierta la inscripción para Formación Profesional, la línea destinada a cursos de capacitación laboral.

De esta manera, quienes quieran anotarse podrán hacerlo únicamente en las propuestas formativas habilitadas por el programa. Las demás becas no están recibiendo nuevas solicitudes durante este período.

ANSES mantiene abierta la inscripción Becas Progresar para Formación Profesional.

Becas Progresar 2026: cuál es la fecha límite para inscribirse

La inscripción a Progresar Formación Profesional representa la única línea del programa que recibe nuevas postulaciones en esta etapa. Quienes deseen acceder al beneficio todavía tienen margen para completar el trámite.

Según el calendario oficial, la convocatoria permanecerá habilitada hasta el 27 de noviembre de 2026. Hasta esa fecha, los interesados podrán registrarse y cargar la documentación requerida.

Para anotarse, es necesario:

Elegir uno de los cursos de Formación Profesional incluidos en la oferta vigente.

Completar los datos personales solicitados por la plataforma.

Incorporar la información académica requerida.

Verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos por el programa.

Realizar la inscripción dentro del plazo previsto es un paso fundamental para que la solicitud sea analizada por las autoridades.

Requisitos para acceder al Progresar de Formación Profesional

Quienes quieran anotarse en Progresar Formación Profesional tienen que cumplir con una serie de condiciones establecidas por el programa. Entre los requisitos vigentes se encuentran:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

Contar con DNI vigente.

Tener entre 18 y 24 años.

Tener hasta 40 años si no se posee empleo formal registrado.

Acreditar ingresos familiares inferiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Estar inscripto en un curso incluido dentro de la oferta oficial de Formación Profesional.

Qué hacer si la institución educativa no valida los datos

Los estudiantes que recibieron un rechazo por cuestiones académicas o detectaron errores en la información registrada pueden solicitar una revisión a través de la plataforma de Progresar.

Esta instancia está destinada a situaciones vinculadas con problemas en la validación de datos por parte de la escuela, instituto o universidad, así como también a errores involuntarios durante la inscripción.

Algunos de los motivos más frecuentes son:

Certificados de alumno regular que figuran como pendientes o no validados.

Demoras en la carga de información por parte de la institución educativa.

Errores en materias aprobadas, año de cursada o datos del establecimiento.

Información cargada de manera incorrecta durante el proceso de inscripción.

En cambio, quienes no cumplan con los requisitos generales del programa, como los vinculados a ingresos o condiciones de elegibilidad, no podrán acceder a esta revisión.

Cómo consultar el estado de la solicitud

Antes de iniciar un reclamo, es necesario verificar el resultado de la inscripción en la plataforma oficial de Progresar.

Para hacerlo, hay que:

Ingresar al portal de Becas Progresar ( becasprogresar.educacion.gob.ar ).

). Dirigirse a la sección "Estado de solicitud" .

. Comprobar si el trámite figura como aprobado, rechazado, observado o pendiente.

Paso a paso para presentar un reclamo

Si el rechazo se debe a cuestiones académicas, el trámite puede realizarse de forma online desde la misma plataforma.

Los pasos son los siguientes: