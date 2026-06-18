Suben las pensiones en julio: el monto que va a pagar ANSES con el aumento confirmado

En julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en sus prestaciones. Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

La actualización contempla un incremento del 2,1%, calculado en base al último dato de inflación informado por el INDEC. Además, se espera que el Gobierno confirme la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

La suba de ANSES, que también alcanza a jubilados y titulares de asignaciones como la AUH, impactará en millones de beneficiarios de todo el país. El aumento se verá reflejado directamente en los haberes que se acreditarán durante el calendario de pagos de julio, el cual será informado por anses.gob.ar en las próximas semanas.

ANSES: cuánto cobran los beneficiarios de PUAM y PNC en julio de 2026

PUAM

Con la actualización de julio, quienes perciben la PUAM recibirán un haber superior al del mes anterior. Al ajuste mensual se sumaría el refuerzo extraordinario de $70.000.

Los valores establecidos para la PUAM son los siguientes:

Haber mensual: $329.494,36.

Bono extraordinario: $70.000.

Total a cobrar en julio: $399.494,36.

Esta prestación está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación. Su valor representa el 80% del haber mínimo del sistema previsional.

En julio 2026, las pensiones de ANSES tendrán una suba del 2,1% en sus haberes.

PNC por Invalidez y Vejez

Por otra parte, ANSES difundió los importes correspondientes a las PNC por Invalidez y por Vejez, que también tendrán una recomposición en julio.

Los montos serán:

Haber mensual: $288.307,60.

Bono extraordinario: $70.000.

Total a percibir en julio: $358.307,60.

La modificación surge de la fórmula de movilidad vigente, implementada mediante el Decreto 274/2024.

El esquema toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, por lo que para los pagos de julio se utiliza el dato de inflación correspondiente a mayo informado por el INDEC.

Pensión para madres de siete hijos: cuánto pagará ANSES en julio de 2026

Las titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos cuentan con una condición diferencial dentro del sistema administrado por ANSES, ya que perciben un ingreso equivalente al 100% de la jubilación mínima.

Con los valores vigentes para julio, esta prestación quedará conformada de la siguiente manera:

Monto mensual: $411.867,96.

Bono extraordinario: $70.000.

Total a cobrar: $481.867,96.

Este beneficio está destinado a mujeres que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa y forma parte de las prestaciones asistenciales que ANSES liquida cada mes en todo el país.

Mi ANSES: cómo revisar el recibo de haberes de PUAM y PNC

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de las Pensiones No Contributivas pueden acceder al detalle de sus pagos a través de Mi ANSES. Para utilizar el servicio es necesario ingresar con CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma, ANSES permite consultar toda la información relacionada con la prestación, incluidos los importes liquidados, los refuerzos extraordinarios, las asignaciones que correspondan y las retenciones aplicadas.

La PUAM y las PNC por Invalidez y Vejez recibirán más plata en el séptimo mes del año.

Además, la herramienta digital brinda acceso al calendario de cobros, la actualización de datos personales y distintos trámites online, sin necesidad de acudir a una delegación del organismo.

Respecto al calendario de pagos para estas prestaciones, es el siguiente: