En julio cambian las asignaciones de ANSES: de cuánto serán los montos con la nueva suba confirmada

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de junio 2026, los titulares de las asignaciones familiares ya pueden calcular cuánto cobrarán en julio, gracias a la confirmación de la inflación de mayo.

El último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el INDEC, registró una suba del 2,1%. Ese porcentaje será el que el organismo aplicará para actualizar los haberes y prestaciones, según la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/2024.

La misma ecuación se aplicará a jubilados y pensionados, que durante este mes cobran el primer medio aguinaldo del año y perciben un aumento del 2,6% en sus haberes, correspondiente a la inflación registrada en abril.

Nuevos montos de las asignaciones de ANSES en julio 2026

El incremento será del 2,15%, una cifra apenas superior al 2,1% de inflación informado por el INDEC para mayo.

La diferencia responde a una cuestión técnica: mientras el organismo estadístico publica el IPC redondeado a un decimal, ANSES utiliza el dato con dos decimales para calcular los aumentos que aplicará a sus prestaciones.

En julio 2026 aumentan las asignaciones familiares de ANSES.

De todos modos, es importante tener en cuenta que los valores finales pueden variar según los ingresos del grupo familiar. Estos son los montos que regirán para la AUH.

Asignación Universal por Hijo

Como ocurre habitualmente, la ANSES continuará reteniendo el 20% del beneficio hasta que los titulares presenten la Libreta AUH, requisito necesario para acceder al monto acumulado.

AUH por hijo menor de edad

Monto total: $148.049.

Retención del 20%: $29.609,80.

Pago directo mensual: $118.439,20.

AUH por hijo con discapacidad

Monto total: $482.062.

Retención del 20%: $96.412,40.

Pago directo mensual: $385.649,60.

AUH en la Patagonia

Los beneficiarios que residen en la zona patagónica perciben valores diferenciales, superiores a los del resto del país.

AUH por hijo menor de edad

Monto total: $192.463.

Retención del 20%: $38.492,60.

Pago directo mensual: $153.970,40.

AUH por hijo con discapacidad

Monto total: $626.681.

Retención del 20%: $125.336,20.

Pago directo mensual: $501.344,80.

Los titulares de la AUH con hijos de hasta 5 años pueden cobrar la totalidad de la prestación sin la retención habitual del 20%, siempre que los controles de salud y vacunación sean validados de manera automática por los organismos correspondientes.

Se viene un nuevo aumento del 2,1% en las asignaciones ANSES desde julio.

Por otra parte, el aumento de julio también impactará en el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días. Este beneficio, destinado a acompañar la alimentación de embarazadas y niños pequeños, pasará de $54.665 a $55.841.

Asignaciones familiares del SUAF: cuánto se cobrará desde julio

En el caso de las demás prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), para los trabajadores incluidos en el primer rango de ingresos, los montos quedarán de la siguiente manera:

Asignación por hijo : $74.033.

: $74.033. Asignación por hijo con discapacidad : $241.041.

: $241.041. Asignación prenatal : $74.033.

: $74.033. Asignación por cónyuge : $17.964.

: $17.964. Pago único por nacimiento : $86.295.

: $86.295. Pago único por matrimonio : $129.209.

: $129.209. Asignación por adopción: $515.930.

Nuevos límites de ingresos

Junto con la actualización de los haberes, ANSES también modificará los topes de ingresos que determinan el acceso al SUAF.

Desde julio, el ingreso individual máximo permitido será de $3.034.844, mientras que el límite de ingresos del grupo familiar ascenderá a $6.069.688.