Becas Progresar: ¿En qué fechas de junio deposita ANSES la prestación?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de las Becas Progresar correspondiente a junio y ya se encuentra disponible el calendario de cobros para todos los titulares del programa.

Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a jóvenes y adultos de bajos ingresos que buscan iniciar, retomar o finalizar sus estudios en distintos niveles educativos, desde el obligatorio hasta el superior, incluyendo formación profesional.

En ese sentido, ANSES recordó que los beneficiarios pueden verificar tanto las fechas de acreditación como el estado de su solicitud a través de los canales digitales.

Calendario de pagos de junio para las Becas Progresar

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio.





ANSES deposita el 80% de las Becas Progresar hasta que el estudiante acredite su regularidad académica.

¿Cuánto se cobra por las Becas Progresar?

Actualmente, el monto del programa ronda los $35.000 mensuales y alcanza a estudiantes de nivel obligatorio, terciario, universitario, enfermería y cursos de formación profesional.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los beneficiarios no perciben la totalidad de ese monto mes a mes. El pago directo equivale al 80% del total, es decir, aproximadamente $28.000, que se deposita en la cuenta bancaria del titular.

El 20% restante se retiene y se abona una vez que el estudiante acredita la regularidad académica correspondiente, según lo establecido por el programa.

En relación con los aumentos recientes aplicados a distintas prestaciones sociales, desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que las Becas Progresar no tendrán modificaciones en sus montos durante este período, pese al ajuste del 2,58% registrado en otras prestaciones.

Guía paso a paso: cómo revisar si la solicitud fue aceptada

Quienes se hayan inscripto al programa pueden consultar el estado de su solicitud mediante dos plataformas digitales oficiales:

Plataforma Progresar: ingresando con el usuario y contraseña generados durante la inscripción. En la sección de seguimiento se detalla si el trámite se encuentra "En evaluación", "Aprobado", "Rechazado" u "Observado".

Mi ANSES: accediendo con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, en el apartado "Cobros". Allí se puede verificar si ya existe una fecha de pago asignada.





Por otro lado, la línea de Formación Profesional mantiene abierta su inscripción hasta el 27 de noviembre de 2026, lo que permite que nuevos aspirantes puedan sumarse al programa.