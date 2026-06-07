ANSES activa el calendario de pagos: ¿Quiénes cobran primero esta semana, según el DNI?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para iniciar el calendario de pagos correspondiente a junio, un mes especialmente relevante para jubilados y pensionados debido a la acreditación de distintos conceptos en sus haberes.

En esta ocasión, los beneficiarios no solo percibirán el aumento definido por la fórmula de movilidad vigente, sino que también recibirán el medio aguinaldo y, en algunos casos, un bono de refuerzo.

Como todos los meses, el organismo dispuso un cronograma de pagos escalonado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), con el objetivo de ordenar la acreditación de los haberes y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.

Quiénes cobran primero, según el calendario de ANSES

De acuerdo con el esquema oficial, los primeros en cobrar serán los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. El calendario comenzará el lunes 8 de junio y avanzará de manera progresiva según la terminación del DNI.

El cronograma para los jubilados de la mínima quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio





En las mismas fechas también se acreditarán los pagos correspondientes a las Pensiones No Contributivas (PNC), que seguirán este orden:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio





Luego será el turno de los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, quienes cobrarán en la última parte del mes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio





Los primeros en recibir sus haberes serán los jubilados y pensionados de la mínima. Para este grupo, el haber tendrá incluido el aumento, el bono y el aguinaldo.

Qué incluye el recibo de haberes de junio

ANSES recordó que los recibos digitales pueden consultarse a través de la plataforma Mi ANSES durante los primeros días del mes.

En ese comprobante, los beneficiarios podrán ver el detalle completo de los conceptos acreditados, entre los que se incluyen el haber mensual, el medio aguinaldo, los descuentos correspondientes, eventuales bonos compatibles y la fecha exacta de cobro.

Cuáles son los montos confirmados para junio

Con el aumento aplicado, los jubilados que perciben la mínima tendrán un haber base de $403.317,99. A esto se suma un bono de $70.000, lo que eleva el ingreso mensual a $473.317,99. Además, con el medio aguinaldo de $201.658, el total a cobrar alcanzará los $674.975.

En el caso de quienes perciben haberes superiores, el monto máximo se ubicará en $2.713.948,17, con un aguinaldo de $1.356.974.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un haber base de $322.654,39, que ascenderá a $553.981,59 al sumar el bono y el aguinaldo.

Finalmente, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzarán un haber de $282.322,59, que con los adicionales llegará a $493.483,89.