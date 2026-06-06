Sandra Pettovello confirmó cambios en la Tarjeta Alimentar desde el 8 de junio
La medida implementada por la ministra de Capital Humano impacta en millones de familias alcanzadas por esta asistencia alimentaria y modifica la modalidad de acreditación vigente.
A partir del lunes 8 de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará cambios vinculados a la Tarjeta Alimentar, una asistencia clave porque garantiza el acceso a alimentos para millones de familias.
Sucede que en mayo los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) cobraron este beneficio mediante una modalidad excepcional que dividió la acreditación en dos pagos. En cambio, en junio vuelve a depositarse en una sola vez.
La modificación aplicada en mayo respondió al aumento del 38,3% de la Tarjeta Alimentar anunciado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
En una primera instancia, los beneficiarios de la AUH y la AUE cobraron el monto habitual junto con su prestación, mientras que días después recibieron el segundo depósito correspondiente a la diferencia generada por la actualización.
Con este cambio impulsado por la ministra Pettovello, la Tarjeta Alimentar retoma su modalidad habitual de pago, con el beneficio y la asignación depositados en la misma fecha establecida por el calendario de cobros.
La decisión impacta en millones de beneficiarios de la AUH, la AUE y otros grupos alcanzados por la prestación alimentaria.
Montos de la Tarjeta Alimentar en junio 2026
- Familias con un hijo: $72.250
- Familias con dos hijos: $113.299
- Familias con tres o más hijos: $149.425
- Titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250
En junio 2026 suben la AUH y la AUE
En el sexto mes del año, las prestaciones de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo recibieron una actualización del 2,58%, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad vinculada a la inflación.
Como ocurre todos los meses, la ANSES abona de manera directa el 80% del beneficio. El 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente, una vez presentada la Libreta AUH con la documentación requerida.
Los valores vigentes para este mes son los siguientes:
AUH y AUE (valor general)
- Monto total: $144.932
- Pago mensual (80%): $115.945,60
- Retención (20%): $28.986,40
AUH por Hijo con Discapacidad
- Monto total: $471.915
- Pago mensual (80%): $377.532
- Retención (20%): $94.383.
Calendario de AUH y Tarjeta Alimentar de junio 2026
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio.
Asignación Por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de junio
- DNI terminados en 1: 11 de junio
- DNI terminados en 2: 12 de junio
- DNI terminados en 3: 16 de junio
- DNI terminados en 4: 17 de junio
- DNI terminados en 5: 18 de junio
- DNI terminados en 6: 19 de junio
- DNI terminados en 7: 22 de junio
- DNI terminados en 8: 23 de junio
- DNI terminados en 9: 24 de junio.