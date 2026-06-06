Sandra Pettovello confirmó cambios en la Tarjeta Alimentar desde el 8 de junio

A partir del lunes 8 de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará cambios vinculados a la Tarjeta Alimentar, una asistencia clave porque garantiza el acceso a alimentos para millones de familias.

Sucede que en mayo los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) cobraron este beneficio mediante una modalidad excepcional que dividió la acreditación en dos pagos. En cambio, en junio vuelve a depositarse en una sola vez.

La modificación aplicada en mayo respondió al aumento del 38,3% de la Tarjeta Alimentar anunciado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En una primera instancia, los beneficiarios de la AUH y la AUE cobraron el monto habitual junto con su prestación, mientras que días después recibieron el segundo depósito correspondiente a la diferencia generada por la actualización.

Con este cambio impulsado por la ministra Pettovello, la Tarjeta Alimentar retoma su modalidad habitual de pago, con el beneficio y la asignación depositados en la misma fecha establecida por el calendario de cobros.

Junio trae cambios para los titulares de AUH y AUE en junio 2026.

La decisión impacta en millones de beneficiarios de la AUH, la AUE y otros grupos alcanzados por la prestación alimentaria.

Montos de la Tarjeta Alimentar en junio 2026





Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

Titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250

En junio 2026 suben la AUH y la AUE





En el sexto mes del año, las prestaciones de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo recibieron una actualización del 2,58%, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad vinculada a la inflación.

Como ocurre todos los meses, la ANSES abona de manera directa el 80% del beneficio. El 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente, una vez presentada la Libreta AUH con la documentación requerida.

Los valores vigentes para este mes son los siguientes:

AUH y AUE (valor general)

Monto total: $144.932

Pago mensual (80%): $115.945,60

Retención (20%): $28.986,40

AUH por Hijo con Discapacidad

Monto total: $471.915

Pago mensual (80%): $377.532

Retención (20%): $94.383.

Calendario de AUH y Tarjeta Alimentar de junio 2026



DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Asignación Por Embarazo