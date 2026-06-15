Cambian los cobros para la AUH desde el 8 de julio

El calendario de prestaciones sociales tendrá novedades en julio de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una reconfiguración en las liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir del miércoles 8, fecha en la que se prevé el inicio del cronograma de pagos ordenado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Esta modificación en los importes responde a la implementación de la fórmula de movilidad vigente, la cual actualiza los ingresos de forma mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Con la inflación de mayo establecida en 2,1%, el Ministerio de Capital Humano y el Gobierno oficializarán el nuevo piso salarial que impactará tanto en las asignaciones familiares como en el sistema de jubilaciones y pensiones.

El cobro de la AUH se complementará de manera simultánea con dos programas estatales de asistencia nutricional directa: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Nueva escala para la AUH: ¿Cuánto se deposita en julio?





El incremento del 2,1% eleva el valor de la prestación por cada menor de edad. Sin embargo, el organismo mantiene el sistema de liquidación desdoblado, depositando mensualmente el 80% del total y reteniendo el 20% restante, el cual se libera al año siguiente tras la entrega de la Libreta AUH que certifica la escolaridad y los controles médicos obligatorios.

Con este esquema, las cifras quedan configuradas de la siguiente manera:

AUH por hijo (m onto total): sube a $147.976 .

Cobro mensual (80% directo): será de $118.380 por cada menor.

AUH por Hijo con Discapacidad: el valor bruto total se incrementa hasta alcanzar los $481.825 mensuales.

El 8 de julio, cambian los cobros para la AUH.

Tarjeta Alimentar: los valores vigentes para el próximo mes

Las familias que reúnen los requisitos de acceso continuarán percibiendo la Prestación Alimentar de forma automática en la misma cuenta bancaria y fecha de cobro de la asignación.

Debido a que no se pautaron modificaciones para este concepto, se mantienen los siguientes importes según la cantidad de integrantes del grupo familiar:

Familias con un solo hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

El plus de la primera infancia: Complemento Leche de la ANSES

El tercer pilar que refuerza los ingresos de las titulares con niños en sus primeros años de vida es el Complemento Leche, enmarcado dentro del Plan 1000 Días. Este busca asegurar el acceso a alimentos esenciales y cobertura nutricional.

Para el período de julio, se otorgará un extra de $55.824 por cada hijo de hasta 3 años. Al igual que el beneficio alimentario, su acreditación es directa y sistematizada por la ANSES, por lo que las beneficiarias no requieren completar ningún formulario o inscripción adicional para ver reflejado el dinero en sus cuentas a partir del 8 de julio.