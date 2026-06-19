Personas con discapacidad ya pueden viajar gratis sin certificado: ¿Cómo realizar el trámite?

El nuevo sistema de validación de pasajes gratuitos para personas con discapacidad entró formalmente en vigencia este viernes en todas las líneas de trenes y colectivos de jurisdicción nacional.

Pese a que las autoridades recalcaron que el trámite se puede realizar de forma íntegramente virtual, las sedes de atención presencial evidenciaron postales de colapso con extensas filas.

Puntos clave como la oficina de ANSES en la estación de Constitución registraron filas desde la madrugada, donde beneficiarios y familiares aguardaron durante horas para recibir asistencia técnica y registrar sus plásticos.

Cómo realizar el trámite

Para gestionar el beneficio de manera correcta, el usuario debe poseer primero una tarjeta SUBE registrada formalmente a su nombre en el portal gubernamental.

El siguiente paso consiste en iniciar sesión en la cuenta personal, ingresar a la pestaña de "Beneficios" y digitar los 10 números que componen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

La instancia final del trámite requiere una activación física indispensable para que el descuento del 100% impacte en los lectores. Los beneficiarios deben apoyar su tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS), utilizar la aplicación móvil SUBE mediante la tecnología NFC de sus celulares o solicitar la habilitación directamente arriba del colectivo al momento de iniciar el viaje.

En medio de los reclamos por las demoras en la atención, la Secretaría de Transporte de la Nación recordó que la adhesión es opcional y no cuenta con fecha de vencimiento.

Asimismo, el formato tradicional de exhibición del CUD en papel sigue plenamente activo y es de aceptación obligatoria para todos los choferes, conviviendo por tiempo indeterminado con la nueva modalidad plástica.

Los canales oficiales para que los usuarios puedan registrar sus reclamos son la línea telefónica gratuita (0800-333-0300); la web de Transporte; o bien la atención presencial en la sede central de Maipú 88, en la Ciudad de Buenos Aires, o en cualquiera de las delegaciones regionales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en todo el país.