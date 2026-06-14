¡SUBE! El boleto mínimo de colectivo en el AMBA costará $728: ¿qué pasará con el tren?

A partir de este lunes 15 entrará en vigencia una nueva actualización de las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida, impulsada por la Secretaría de Transporte, aplica un ajuste del 2% para los colectivos que circulan bajo órbita nacional.

En tanto, fuentes oficiales confirmaron que el incremento del 12,9% previsto para los servicios ferroviarios metropolitanos no se aplicará mañana, sino que fue postergado para julio.

El nuevo cuadro tarifario rige para los pasajeros que utilicen la tarjeta SUBE debidamente registrada a su nombre. Para quienes viajen con el plástico sin nominalizar, los valores se duplicarán, oscilando entre los $1.456,56 y los $2.455,52 de acuerdo con el tramo recorrido.

El nuevo esquema para colectivos con SUBE registrada

Las nuevas tarifas vigentes para las 104 líneas de colectivos nacionales en el AMBA quedaron conformadas de la siguiente manera según la distancia del viaje:

De 0 a 3 kilómetros: $728,28.

De 3 a 6 kilómetros: $835,32.

De 6 a 12 kilómetros: $952.

De 12 a 27 kilómetros: $1.075,37.

Más de 27 kilómetros: $1.227,76.

Este ajuste forma parte del esquema de incrementos escalonados que el Gobierno nacional puso en marcha a mediados de mayo para actualizar los costos del sistema de transporte urbano, los cuáles tendrán nuevas aumentos en los meses siguientes.