El Gobierno lanza una consulta pública para actualizar las tarifas de colectivos y trenes

La Secretaría de Transporte inició hoy una instancia de participación ciudadana para aplicar un nuevo cuadro tarifario en los servicios de jurisdicción nacional.

El esquema propuesto contempla una actualización del 2% para el boleto mínimo de colectivo y del 18% para el sistema ferroviario a partir del próximo 18 de mayo.

La medida busca, según el organismo oficial, "garantizar un sistema de transporte más ordenado y eficiente, preservar condiciones de calidad y seguridad operativa, y avanzar en una adecuación progresiva de las tarifas".

Cronograma de aumentos para colectivos

Para el transporte automotor, la actualización será gradual en tres etapas mensuales consecutivas.

El boleto mínimo pasará de $700 a $714 para usuarios con SUBE registrada, mientras que aquellos que no tengan el plástico identificado deberán abonar $1428. Los beneficiarios de la Tarifa Social pagarán $321,30.

Tras el incremento inicial de mayo, se aplicarán nuevas subas del 2% el 15 de junio y el 15 de julio respectivamente.

Desde el área de transporte destacaron que estos valores se mantienen por debajo de los vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, donde los costos son un 5,6% y un 35,7% superiores, respectivamente, a los servicios de jurisdicción nacional.

Ajustes en el sistema ferroviario

En cuanto a los trenes del AMBA (Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza), el incremento será del 18% en mayo, llevando el mínimo a $330. El plan de adecuación continuará con subas mensuales del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

El informe técnico justifica la decisión en la necesidad de reducir la dependencia de subsidios estatales.

"En diciembre de 2023 la tarifa cubría solo el 2% del costo del sistema, mientras que el 98% restante era subsidio", detalla el documento, proyectando que para septiembre la cobertura de los usuarios alcance el 10% del costo total. Para quienes opten por el pago en efectivo, el valor del pasaje se fijó en $1100.