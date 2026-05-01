Aumentos en CABA: comenzaron a regir las nuevas tarifas en colectivos, subte y peajes

Desde este viernes 1 de mayo comenzaron a regir los nuevos aumentos en el transporte público y los peajes en la Ciudad de Buenos Aires, con una suba del 5,4% que impacta en colectivos, subte y autopistas.

Con este ajuste, el boleto mínimo de colectivo pasó a costar $753,74 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada en las 28 líneas que circulan en el territorio porteño.

En esa línea, confirmaron que el pasaje en subte se elevó a $1490 a partir de este 1° de mayo. En tanto, quienes no tengan la SUBE nominalizada deberán pagar $2369,10, en línea con la política de segmentación vigente.

El incremento también alcanza a los peajes de las autopistas porteñas, que desde este viernes presentan nuevos valores tanto en horarios normales como en hora pico. Según el Gobierno porteño, esta actualización es clave para sostener las tareas de mantenimiento y mejorar la seguridad vial.

Desde la administración de la Ciudad remarcaron que el esquema de subas mensuales busca reducir el atraso tarifario acumulado y garantizar el funcionamiento del sistema de transporte, asegurando además que actualmente la tarifa cubre cerca del 70% de los subsidios.

Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires los aumentos en los colectivos comenzarán a aplicarse desde el lunes 4 de mayo, también con una suba estimada del 5,4%. Allí, el boleto mínimo se ubicará en $918,35 para las líneas provinciales.

La actualización de tarifas en el AMBA impacta de lleno en el bolsillo de los usuarios, que desde esta jornada deben afrontar mayores costos tanto para viajar en transporte público como para circular en autopistas.