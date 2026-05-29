Oficializaron los nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas a partir de junio

El Gobierno oficializó este viernes nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas que comenzarán a regir desde el 1° de junio para los usuarios de Edenor, Edesur y Metrogas.

Los incrementos quedaron formalizados esta madrugada en el Boletín Oficial a través de resoluciones del ente regulador energético y se confirmó que continuará el esquema de subsidios para hogares de menores ingresos.

Las nuevas actualizaciones quedaron establecidas en los cuadros tarifarios de electricidad y gas natural, además de modificaciones en los componentes de distribución reconocidos a las empresas prestadoras del servicio.

Cuánto aumentará la tarifa de luz en junio

A partir de las resoluciones 25 y 26 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnreGE) se aprobaron los nuevos cuadros tarifarios que deberán aplicar Edenor y Edesur en sus áreas desde junio.

De este modo, destacaron que para los usuarios residenciales sin subsidios de la categoría de menor consumo (R1), Edesur fijó un cargo variable de $145,404 por kWh, mientras que Edenor estableció un valor de $146,551 por kWh.

En las disposición se destacó que los hogares alcanzados por subsidios energéticos pagarán valores reducidos para el bloque bonificado de consumo. En ese segmento, el precio será de $70,513 por kWh en Edesur y de $71,518 por kWh en Edenor.

En esa línea, el Gobierno confirmó la continuidad del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que mantiene la asistencia estatal sobre un bloque de consumo base de hasta 300 kWh mensuales.

Además, se prorrogó una bonificación extraordinaria adicional del 11,97% para los usuarios incluidos dentro del sistema de subsidios. No obstante, aclararon que el consumo que supere el límite de 300 kWh será facturado con tarifa plena y sin asistencia estatal.

Las facturas seguirán detallando el monto subsidiado bajo el concepto "Subsidio Estado Nacional". En Edesur, el aporte estatal reconocido será de $74,891 por kWh, mientras que en Edenor alcanzará los $75,033 por kWh.

Las resoluciones oficiales también actualizaron el Costo Propio de Distribución (CPD) reconocido a ambas compañías. En ese sentido, el CPD de Edesur aumentará un 4,68% respecto de mayo, mientras que el de Edenor registrará una suba del 4,75%, de acuerdo con los mecanismos de actualización previstos en las revisiones tarifarias quinquenales.

Nuevos aumentos en las tarifas de gas

En paralelo, mediante la Resolución 39/2026, el ente regulador aprobó este viernes nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de Metrogas que comenzarán a aplicarse desde junio.

La normativa mantiene el régimen de subsidios vigente y extiende una bonificación adicional del 25% sobre el consumo alcanzado por el esquema estatal. Las nuevas tarifas impactarán tanto en usuarios residenciales como en comercios, entidades de bien público, clubes de barrio y grandes demandas.