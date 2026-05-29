El Gobierno de Javier Milei oficializó una reestructuración en el Ministerio de Justicia: cuáles son los principales cambios

El Gobierno oficializó este viernes una profunda reestructuración en el Ministerio de Justicia. De este modo, redefinió el organigrama interno de la cartera, incorporando nuevas subsecretarías y reorganiza funciones administrativas y operativas.

La decisión quedó formalizada esta madrugada a través del Decreto 404/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida establece una serie de modificaciones sobre la estructura vigente con el objetivo de optimizar el funcionamiento del ministerio y mejorar la gestión de sus competencias.

De acuerdo con el texto oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, el nuevo esquema del Ministerio de Justicia contará con una Unidad Gabinete de Asesores y una Subsecretaría de Derechos Humanos. Además, se reorganizarán tres secretarías centrales:

Secretaría de Coordinación Administrativa

Secretaría de Justicia

Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana

Cada una de estas áreas tendrá subsecretarías específicas encargadas de distintas funciones vinculadas a gestión administrativa, política criminal, acceso a la justicia y asuntos registrales.

Entre las nuevas dependencias creadas figuran la Subsecretaría de Política Criminal, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

La disposición también incorpora y homologa nuevos cargos dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), lo que permitirá adaptar la estructura laboral del ministerio a la nueva organización dispuesta por el Ejecutivo.

Asimismo, el Gobierno reemplazó distintos anexos vinculados a la estructura operativa aprobada previamente en 2024, incluyendo modificaciones en áreas de primer y segundo nivel operativo.