El Gobierno extendió la bonificación del 25% extra sobre el consumo de gas y dispuso un descuento para electricidad

El Gobierno oficializó este jueves una nueva prórroga en junio de la bonificación adicional del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes para usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Además, estableció una reducción de casi el 12% en las tarifas eléctricas para los hogares inscriptos en el esquema.

La decisión quedó formalizada esta madrugada mediante la resolución 121/2026, publicada en el Boletín Oficial. La misma alcanza a los beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y busca aliviar el impacto económico generado por el mayor consumo energético durante las bajas temperaturas invernales.

De este modo, la normativa mantiene vigente la bonificación adicional del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes, beneficio que ya había sido implementado a comienzos de mayo.

Además, el Ejecutivo incorporó una reducción extra del 11,97% sobre un consumo base de hasta 300 kilovatios hora (kWh) mensuales para usuarios residenciales alcanzados por el régimen.

En esa línea, desde la Secretaría de Energía explicaron que la medida apunta a "morigerar el impacto tarifario" ante el incremento de la demanda residencial provocado por el invierno.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El esquema está dirigido a hogares incluidos dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado a partir del decreto 943/2025.

Para acceder al beneficio, los ingresos familiares no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, monto que actualmente ronda los 4,3 millones de pesos según datos del Indec.

También pueden acceder al beneficio titulares del Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En ese sentido, la norma también incluye a clubes de barrio, clubes de pueblo, entidades de bien público y otras organizaciones sin fines de lucro contempladas por las leyes 27.098 y 27.218.

Por su parte, el régimen establece bonificaciones sobre el Precio Estacional (PEST) de la electricidad, el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural y el valor del gas propano utilizado en garrafas domésticas. En el caso de clubes y entidades sin fines de lucro, las bonificaciones se aplicarán sobre la totalidad del consumo.

La implementación de las nuevas alícuotas quedará bajo la órbita del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Los organismos deberán actualizar los cuadros tarifarios y coordinar las modificaciones con distribuidoras, cooperativas eléctricas y organismos provinciales.

Por último, el régimen SEF fue establecido para reemplazar al sistema anterior de segmentación por categorías N1, N2 y N3, que alcanzaba a cerca del 60% de los hogares argentinos. Con este nuevo esquema, se busca concentrar la asistencia estatal únicamente en usuarios considerados vulnerables y reducir el peso de los subsidios energéticos sobre las cuentas públicas.