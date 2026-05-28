La Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven en Córdoba

La Justicia Federal de Córdoba dictó un fallo sin precedentes al reconocer que la muerte de Melín Agustina Sartori estuvo vinculada a efectos adversos provocados por la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.

La decisión fue tomada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones, que falló a favor de María Virginia Ruiz, madre de la joven fallecida en julio de 2021.

El tribunal concluyó que la víctima sufrió una trombosis con trombocitopenia inducida por la primera dosis de la vacuna rusa, aplicada días antes del agravamiento de su cuadro de salud.

Un caso que demoró casi cinco años en llegar a una resolución

Melín Agustina Sartori murió el 29 de julio de 2021 en la ciudad de Córdoba, luego de atravesar una compleja evolución clínica. Según detalló su entorno, la joven gozaba de buen estado de salud y realizaba actividad física con frecuencia antes de recibir la vacuna Sputnik V el 15 de julio de ese año.

Seis días después de la aplicación de la vacuna comenzó con fuertes cefaleas y vómitos, síntomas que derivaron en una internación. Con el correr de los días, el cuadro de la joven avanzó hacia una trombosis con trombocitopenia y posteriormente sufrió un deterioro neurológico irreversible.

Tras años de estudios médicos y presentaciones judiciales, la Cámara Federal reconoció la existencia de un vínculo causal entre la vacuna y la enfermedad que provocó su muerte.

En esa línea, uno de los puntos centrales del fallo judicial fue la valoración de informes médicos especializados y la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), organismo que revisó el caso a partir de la evolución del consenso científico internacional.

La comisión reclasificó el evento adverso y reconoció formalmente el nexo entre la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y el daño sufrido por la joven.

En tanto, el abogado de la familia, Martín Barbará, calificó la sentencia como "novedosa" y sostuvo que no conoce otro antecedente judicial similar en Argentina.

"Fue un proceso novedoso. Tocaba toda una cuestión que no estaba estandarizada", explicó el letrado, quien además señaló que al momento de iniciar el reclamo no existían mecanismos claros para denunciar este tipo de situaciones.

A lo largo del proceso judicial, la defensa también cuestionó la falta de farmacovigilancia de la Sputnik V, es decir, la ausencia de un monitoreo continuo para detectar y prevenir posibles efectos adversos tras la vacunación.

Por último, la sentencia establece que el Ministerio de Salud deberá abonar una indemnización equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios, lo que hoy representa unos 95 millones de pesos. En tanto, la familia Sartori manifestó que su principal objetivo era la visibilización del caso, logrando incluso que su experiencia fuera escuchada por la comunidad médica internacional.