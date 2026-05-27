"Fue engañada": la abogada de la familia de Agostina apuntó contra el único detenido

Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina Vega, fue contundente tras la detención de Claudio Gabriel Barrelier (33): "Ella fue engañada para acercarse a la zona de Fragueiro y Campillo, en el barrio Cofico, para darle una supuesta sorpresa a la madre. Y desde ahí se le pierde el rastro".

Según la letrada, el detenido fue quien coordinó el encuentro y quien pagó el remís en el que viajó la menor de 14 años.

Además, fue directa sobre el rol de Barrelier en la causa: "Nosotros creemos que esta persona sabe dónde está la nena". Y agregó que esperan que en la indagatoria "pueda aportar datos para dar con el paradero de ella".

Alaniz también reveló que Agostina le había mandado un audio a una amiga contando que iba a encontrarse con el detenido, y que se lo comentó al remisero. "Por eso tenemos la certeza de que se la ha llevado", sostuvo.

Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido.

El vínculo entre Barrelier y la familia

La letrada precisó que el detenido tenía "mucha información" sobre la menor por su cercanía con Melisa, la madre de Agostina. "Se presume que tenía una relación con la madre, pero ahora el objetivo es encontrarla con vida", aclaró.

Alaniz también confirmó que Barrelier tiene antecedentes penales y vínculos con la barrabrava de Instituto.

El sujeto detenido fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada. Se realizaron 19 allanamientos y la Alerta Sofía sigue activa.

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