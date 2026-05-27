La mamá de Agostina dijo que el detenido "le mintió todo el fin de semana" sobre el paradero de su hija

Familiares de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida desde el sábado pasado en la ciudad de Córdoba, se encuentran desesperados. En las últimas horas se detuvo a un hombre de 32 años y la madre de la menor sostuvo que el sujeto, un conocido de ella, le "mintió todo el fin de semana" sobre el paradero de la chica.

Los investigadores informaron que la menor de edad fue vista por última vez el sábado pasado cuando salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi alrededor de las 22.30, cuando la menor viajó en remis hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde la habría recibido un hombre.

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La policía cordobesa indicó que el principal sospechoso fue detenido por orden del fiscal Raúl Garzón, y se encuentra imputado por privación ilegítima de la libertad calificada.

Palabra de la mamá de Agostina





Melisa, madre de la menor, apuntó contra el detenido y sostuvo sus sospechas sobre la manera en la que la adolescente salió de su casa. "Para mí, este hombre la convenció de alguna forma para que se vaya sin decirle a nadie. La ha manipulado de una forma, para que mi hija se vaya así, sin avisarme", expresó.

La mujer contó que el detenido era una persona de su confianza y que tenía un vínculo cercano con la familia. "Él era amigo mío, conoce muy bien a mis hijos, ellos confiaban en él. No éramos pareja, teníamos una relación muy esporádica" explicó y mencionó un dato inquietante: "Si realmente existe ese auto rojo, él conoce a esa persona, porque no la dejaría subirse al vehículo de un desconocido".

¿Información oculta ?





La mujer aseguró que el acusado le ocultó información desde el primer momento de la búsqueda: "Me estuvo mintiendo todo el fin de semana, le pregunté si sabía algo de mi hija y me mintió", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que recién se conoció que había estado con la adolescente gracias al relato del remisero, considerado un testigo clave en la causa: "Si el remisero no hubiese hablado, esta persona no me habría dicho que había estado con mi hija", expresó.

Contacto en las redes





Melisa contó que la confianza con el detenido era grande e incluso su hijo menor, de 7 años, le sugirió pedirle ayuda para encontrar a Agostina. Además, explicó que la adolescente y el sospechoso se seguían en Instagram porque existía una relación de cercanía y eso había sido permitido por la familia.

En medio de la incertidumbre por la desaparición, la mujer expresó: "La estábamos buscando en otro lugar donde no la tendríamos que haber estado buscando si él hubiese hablado".

También remarcó que su hija no estaba acostumbrada a manejarse sola. "Mi hija no es una nena de calle, no sabe manejarse en colectivo, no sabe los nombres de las calles de Córdoba, no sabe manejarse sola", afirmó y aseguró que Agostina "nunca se hubiese tomado un remis" sin estar acompañada.

Información sobre el paradero





Por último, indicó que intentaron comunicarse con el celular de la adolescente, pero "el teléfono sonó cuatro veces y se apagó". Al momento de su desaparición, Agostina vestía jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier información sobre su paradero puede brindarse al teléfono 3515192014, de Gabriel Vega, su padre.

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