Fin de la angustia: encontraron a la joven argentina que estaba desaparecida en Chile

Lourdes Rosario Brizuela, una joven de 23 años oriunda de Salta que vive en Chile desde diciembre de 2024, y estaba desaparecida desde el pasado 20 de mayo, fue encontrada en las últimas horas y ya está con su familia.

Según informó la fundación "Volviendo a Casa", este lunes hizo una videollamada con su mamá y detalló que está acompañada por las fuerzas de seguridad chilenas. Se habría presentado en una comisaría de ese país.

Previamente, sus familiares manifestaron que había sido vista por última vez el 20 de mayo pasado en Pichilemu, localidad costera de la Región de O'Higgins, donde residía.

Antes de desaparecer, Lourdes había enviado un mensaje de WhatsApp a sus familiares. "Había personas siguiéndola", les dijo y agregó que tenía mucho miedo.

De acuerdo al testimonio del entorno de la joven desaparecida, a partir de ese momento no volvió a atender llamadas ni respondió mensajes.

Alerta internacional

La fundación Volviendo a Casa había lanzado una alerta internacional y pedido compartir la información con urgencia, dado el grave riesgo que corría la salud de la joven.

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