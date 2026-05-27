"Una sorpresa para mamá": el último mensaje de Agostina antes de desaparecer

Antes de desaparecer, Agostina Vega le mandó un audio por WhatsApp a una amiga: decía que iba a buscar una "sorpresa" para su mamá.

Ese mensaje, filtrado en las últimas horas, es hoy la principal evidencia de que la adolescente de 14 años habría sido engañada para salir de su casa en Córdoba el sábado pasado cerca de las 23.

Desde entonces, su familia no sabe nada de su paradero y su ausencia encendió todas las alarmas de las autoridades.

El hombre que la citó esa noche ya está detenido. Según reconstruyó la investigación, fue él quien organizó el encuentro con la menor, quien pagó el remís que la llevó hasta el barrio Cofico y quien resultó ser la última persona que tuvo contacto con Agostina.

Claudio Barrelier, es el único detenido.

Se trata de un allegado de Melisa, la madre de la adolescente. "Es amigo de la mamá. No está muy claro, porque Agostina lo menciona como un novio de la madre en un audio", precisó Fernanda Alaniz, abogada del padre de la menor.

Por qué recae la sospecha sobre él

Según Alaniz, el detenido tenía "mucha información" sobre Agostina por su cercanía con la familia, pero no logró dar una "explicación clara" sobre qué hacía con la menor esa noche. Sus contradicciones aceleraron su arresto.

La causa se mantiene bajo secreto de sumario. La Alerta Sofía sigue activa y el paradero de Agostina continúa siendo un misterio a más de tres días de su desaparición.

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