Javier Milei y Luis Caputo darán un discurso en el Latam Economic Forum para defender el modelo

Al igual que en la última reunión de Gabinete, el presidente de la Nación, Javier Milei, dará una mirada "optimista" sobre la coyuntura económica para los próximos meses en el discurso de cierre que brindará este jueves al mediodía en el Latam Economic Forum.

En en el gobierno hay esfuerzos por mejorar expectativas en el modelo de La Libertad Avanza y se espera que en la misma dirección se exprese el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, que estará encargado de abrir la jornada que reúne a expertos y líderes empresariales cada año en Parque Norte.

La consigna de la 12° edición del foro es "Dónde estamos, hacia dónde vamos". En ese marco, a las 9.15 el ministro Caputo expondrá sobre el rumbo económico, con probable foco en el "SúperRIGI" y los objetivos fiscales y de reservas tras la aprobación de la última revisión del FMI que, a su vez, sugirió algunas reformas impositivas, entre otros temas.

Luis Caputo habla a las 9.15 en el Latam Economic Forum.

En el Latam Economic Forum habrá varios expositores de peso más y a partir de las 11 se espera al CEO de YPF, la petrolera con mayoría de acciones estatales desde 2012, Horacio Marín.

Marín dará detalles de los megaproyectos de inversión que atrae Vaca Muerta. Algunos ya confirmados bajo el RIGI con ambiciosas metas de exportaciones para los próximos años. De eso hablaron con Milei en la Quinta de Olivos, donde se reunieron este martes.

Milei y el CEO de YPF en Olivos.

Milei probablemente se enfoque en lo mismo que planteó este lunes después del Tedeum en Casa Rosada ante los ministros cuando se mostró con entusiasmo por la reciente baja de la inflación respecto al pico de marzo de 3,4% y "los últimos datos de actividad que empezaron a aparecer en los meses de abril/mayo", según compartieron fuentes.

Así los vienen celebrando en cada presentación que brindó en los últimos días al pasar por una universidad privada y en el MALBA para la defensa de su modelo.

Horarios del del Latam Economic Forum 2026

Después del ministro Caputo, a las 9:30 se espera en el escenario de Parque Norte al economista Claudio Zuchovicki que compartirá su visión de la Argentina junto al politólogo Fabián Calle.

Otro gran atractivo de la jornada llegará después de Marín de YPF. Se trata del empresario Marcelo Mindlin de Pampa Energía.

Desde la organización del foro empresarial informaron que la jornada para la que hay que abonar entrada "será 100% solidaria". La totalidad de los fondos recaudados se destinará a los programas de asistencia e intervenciones de salud en sectores vulnerables serán la Fundación de Acción Social de Jabad y la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.