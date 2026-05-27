La agenda de Milei en las próximas 48 horas: jornadas financieras y cónclaves bilaterales

El presidente de la Nación, Javier Milei mantendrá una agenda completa durante las próximas 48 horas, orientada a repasar la marcha del plan económico y a mantener audiencias destinadas a la atracción de capitales productivos.

Las actividades oficiales combinan disertaciones públicas ante referentes del sector privado y cónclaves privados en la sede de gobierno.

Discurso en el Latam Economic Forum

El mandatario nacional participará este jueves del Latam Economic Forum, un evento de carácter benéfico desarrollado en el salón Goldencenter de Parque Norte.

Los fondos recaudados en las jornadas se destinarán a causas sociales de la Fundación de Acción Social de Jabad y a la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

El ministro de Economía, Luis Caputo, será el encargado de abrir las exposiciones del foro a partir de las 9, en un panel que compartirá junto a líderes empresarios como Horacio Marín de YPF y Marcelo Mindlin de Pampa Energía.

El cierre de la actividad estará a cargo del jefe de Estado, quien brindará un discurso de aproximadamente 45 minutos desde las 12 del mediodía para analizar la gestión libertaria.

Cónclaves bilaterales en la Casa Rosada

Para la jornada del viernes, la agenda presidencial contempla dos reuniones de relevancia institucional en los despachos de la Casa Rosada: