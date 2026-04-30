Nene de 11 años le disparó con un rifle a la perra de un vecino

Un nene de apenas 11 años protagonizó un caso de crueldad animal que despertó la bronca de todos los vecinos en la localidad de Pozo Mosoj, provincia de Santiago del Estero. El chico está acusado de dispararle con un rifle de aire comprimido a la perra de un hombre que vive en la zona, dejándola al borde de la muerte durante la tarde del pasado martes.

La denuncia fue realizada por el dueño del animal, un vecino de 63 años, quien se presentó ante la policía totalmente desencajado por la situación. Según relató, encontró a su mascota con un agujero en el cuerpo y perdiendo mucha sangre, producto del impacto de un proyectil de aire comprimido gatillado por el menor.

Ante la desesperación por salvarle la vida, el hombre cargó a la perra y la trasladó de urgencia hacia una clínica veterinaria en la ciudad de La Banda. El último parte médico indica que el animal permanece internado con pronóstico reservado, debido a que la magnitud de la lesión sufrida por el disparo comprometió órganos vitales.

El ataque quedó encuadrado dentro de las infracciones a la Ley 14.346 de Protección Animal, que pena el maltrato y la crueldad hacia los animales en todo el país.

Los policías se entrevistaron con la madre del nene. El objetivo principal de la comitiva policial fue exigir la entrega voluntaria del rifle utilizado en la agresión.