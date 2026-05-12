Golpeó a un perro de la calle y fue despedido de la Terminal de Rosario

Un vigilador de la Terminal de Ómnibus de Rosario fue apartado de su cargo de manera inmediata por maltrato animal, tras la difusión de un video donde se lo ve arrojando violentamente a un perro hacia la calle por una de las puertas de acceso.

El municipio calificó el hecho como "crueldad animal" y solicitó a la empresa de seguridad privada que el agente no preste funciones nunca más en el ámbito público.

El jefe de Gabinete municipal, Rogelio Biazzi, confirmó la intervención oficial tras la difusión de las imágenes donde se escuchan los aullidos del animal al ser maltratado.

"Pedimos a la empresa que lo quite inmediatamente del servicio y que no vuelva nunca más. No hay ningún atenuante ni argumento que justifique una acción así", sentenció el funcionario.

Multas y justicia

Un fiscal quedó a cargo del expediente, secuestró las imágenes y citó al implicado para que presente su descargo bajo la ley de maltrato animal.

En tanto, según el Código de Convivencia de Rosario, la sanción económica por crueldad animal puede alcanzar los $779.800 (artículo 324 de la ordenanza 10.267).

Además de la situación del empleado, la Municipalidad de Rosario analiza sanciones contra la firma de seguridad privada.

Según explicaron desde el Ejecutivo, los contratos exigen cláusulas de idoneidad del personal, requisito que la empresa habría incumplido al contratar a una persona con este nivel de violencia para un espacio de alta circulación.

Tras el ataque, el perro fue rescatado por vecinos de la zona y puesto a resguardo. Según trascendió, el animal había sido abandonado en la terminal el domingo pasado. Luego de recibir atención veterinaria en un hogar de tránsito, una mujer decidió adoptarlo definitivamente.